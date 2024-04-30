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自由開講》反年改，國民黨要逼台灣人早9年墜崖！

2024/04/30 15:33

◎徐士安

大好週末，筆者大學系友群組裡討論的，不是哪家餐廳好吃下次約，也不是同學那對可愛的雙胞胎女兒，而是年金改革。一切皆因國民黨平地一聲雷，提案「反年改」，把大家炸個措手不及。

筆者猶記得，2017年政府推動年金改革國是會議時，我們這屆同學初入社會，在一場場公聽會轉播中，搞懂艱澀的年金制度。其時，我們剛繳兩年稅，體驗五月專屬的痛苦，就聽說「原來軍公教的退休金快破產，而我繳稅補給他們」，納稅的心痛頓時加劇不少。

當時，也有同學選擇考公職，與大家同仇敵愾，埋怨年金制度讓年輕一輩公務員陷入「繳得多、領不到」的危機，畢竟當時退休二字離我們太遙遠，年金破產卻迫在眉睫。

年改前，退休公務員最高所得替代率高達95％，換句話說，天天閒在家，領得上班時竟幾乎差不多，代價卻是後輩們繳得多、領得少，全體國人則納稅確保他們持續領高薪。顯然，年金不改，就是徹底的世代不正義，更是赤裸的階級不正義！

馬英九曾說，年金問題就像一列疾駛火車，不改就會衝下懸崖，為此，馬自2009年就成立年改專案小組，研究8年仍宣告失敗，卸任時將年改視為重大國政，託付蔡英文完成改革。蔡英文確實擔起歷史重任，成功推行改革，逐年調降所得替代率，目標最高62.5%，為年金制度續命。豈料蔡英文都還沒真正「退休」接棒，國民黨竟迫不及待要「反年改」，讓退休軍公教的所得替代率停在「退休還能領最高7成薪」，遠遠高過日本韓國不到4成薪，也高於OECD國家平均約5成薪。

檢視國民黨的反年改理由，多是睜眼說瞎話。如朱立倫稱「物價上漲，怕影響退休人員生活」，葉元之、牛煦庭嗆政府「配合通膨檢討都不行？」仿若不讓他們反年改，就是不顧退休軍公教死活，道德勒索意味濃厚。但事實是《公務人員退休資遣撫卹法》明定，公務人員退休金每四年就依物價指數檢討一次，若物價指數變動超過5%，不必等四年，即刻調整，2024年便剛為軍公教月退金調高4％，共52萬退休軍公教受惠，在四月已全數會入戶頭。

檢視國民黨的反年改理由，多是睜眼說瞎話。如朱立倫（中）稱「物價上漲，怕影響退休人員生活」，仿若不讓他們反年改，就是不顧退休軍公教死活（資料照）。

但在職的年輕公務員卻苦不堪言。2018年上路的「溫柔年改」，為免過度衝擊退休軍公教，選擇逐年緩降所得替代率，也只不過將年金延後到2051年用罄。為求延後破產，退撫新制強制新任公務員薪資提撥15%。明明物價上漲是全國共同面對，年輕公務員薪水沒漲卻變相減薪，本就是沒辦法中的辦法，只求年金不破產。

為替反年改保駕護航，國民黨不惜作票，直至今日都無人承認，到底是誰替遠在中國的盧縣一投下「不在籍」的一票，不擇手段到讓人憤怒之餘亦好奇，反年改背後到底有什麼樣的利益，讓國民黨堅定選擇背叛國家未來、背叛年輕世代權益。

國民黨「物價說」指鹿為馬、國會殿堂弄虛造假為哪般？難道真如當年促統黨張安樂所言，皆因：沒有這群退休軍公教的「貢獻」，「這些立委買票錢哪裡來的？」

張安樂可能是胡言亂語，但年改的財務數字是白紙黑字的真相。國民黨反年改若成功，年金將提早於2042年破產，炸彈足足提前9年。國民黨是否考慮過，年輕公務員的退休金成泡影何去何從，年輕勞工又是否要「一輩子繳稅補軍公教年金漏洞」？

反年改，國民黨在與年輕民意背道而馳的道路上，一路狂奔。如今懸崖就在眼前，請國民黨別再拉著全國人民陪葬！

（上班族）

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