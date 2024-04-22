自由開講》公務員的世代公平與永續

◎藍謙

「公務員」因工作及薪資穩定，往往是「鐵飯碗」的代名詞，最近又有「7年公務員年薪90萬買不起房」及「軍公教年金改革」議題登上媒體版面，讓鐵飯碗是否已生鏽的議題再次引發討論。

在520新政府上任之際，面對立院朝小野大，最大在野黨立委提案讓軍公教年金不再逐年遞減、退休金依照物價指數調整的檢討年限縮短為2年等反年改修法草案，讓「軍公教年金改革」實施6年以來，又面臨的冷飯重炒的狀況。年改這個重大議題，是因軍人及公教人員年金將會在2026後面臨破產困境，因此105年起執政黨勇敢積極推動年改，成立年改會並召開年改國是會議，經過各方代表密集的協商，及立法院激烈的研討後，終於在106年終於通過軍公教年改立法，並於112年完成第二階段公務人員年金改革，為新進公務人員另立新的個人專戶保障退休權益，一連串的改革無非是要讓年金制度能綿延永續。

請繼續往下閱讀...

筆者為現職公務員，一家三代不是現職軍公教就是已退休的公教人員，可謂在標準的軍公教家庭成長，是上有老下有小的標準「三明治夾心」世代；退休長輩常言道，早年經濟起飛股票上萬點，會去任職軍公教大多是家庭經濟不佳無法供學者居多，且當時民間企業薪資可說是屌打軍公教待遇，有能力者根本不屑一顧，然今卻因時空變遷等因素，政府卻對軍公教退休族年金祭出改革。而筆者則回應倘年金不改革，您兒孫我這輩現職或新進公務員未來將陷入無退休金可領得窘境！長輩反饋道：「自己並不全然反對改革，以長遠來看年改或許對退休金有所減損，但對軍公教的未來是有助益的，不過簡單來說，我們要的是一種尊嚴、一種政府的保障」。筆者自2008雷曼兄弟引發金融海嘯以來已任職公部門15餘年，在經濟低谷時投身公部門，除剛考上起薪高於身邊同窗外，現今卻連人家薪資的車尾燈都看不到，尤其看到公務員薪水買不起房這則新聞更是心有戚戚焉，更遑論未來65歲退休後的保障。

圖為2016年由「監督年金改革行動聯盟」所發起的「支持改革、反對亂改，還給軍公教應有的尊嚴」遊行。（資料照）

綜上，軍公教整體薪資及年金制度的永續議題都非常重要，而政府是軍公教的最大僱主理應保障軍公教相關權益，筆者對政府年金改革立場深表贊同，但在軍公教薪資調整上亦應法制化且納入基層聲音才是。每個世代間除了經濟及成長環境不同多少會產生意見代溝，因此期盼520新政府到崗後能對百萬軍公教族群釋出善意重啟溝通並取得信任，讓未來能達到年金制度永續及世代互助的目標，切勿再讓相關議題成為某特定政黨政治操作的標的。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法