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自由開講》賀錦麗將挑戰中共強權：美國外交的全面升級

2024/07/23 09:30

◎陳俊

在美國總統拜登宣布退選後，由其副手賀錦麗接棒，若賀當選美國總統，可以預見她將延續拜登在中共、烏克蘭與伊朗等問題上的主要外交政策，拜登政府強調多邊主義與國際合作，並力求在維護美國利益的同時，促進全球穩定，賀作為副總統，在許多政策制定與執行過程中，與拜登不謀而合，因此推斷可能延續現有的政策框架，然賀也根據國際形勢進行調整，以應對新的挑戰。

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗（中）成為民主黨總統候選人。（法新社）

對抗中共在全球的影響力

賀在對華政策上，將延續拜登政府的強硬立場，她認為中共對全球秩序構成威脅，因此美國應積極對抗中共的影響力，拜登政府已經加強與盟友的合作，以應對中共在經濟、科技與軍事上的擴張，賀可能會在此基礎上，進一步強化美國在印太地區的影響力，並加強與印度、日本、澳洲等國家的戰略合作，也可能會推動更多針對中共的經濟與科技制裁，阻止中共在關鍵領域的崛起。

強調人道主義面對中東政策

在中東政策上，賀可能表現出比拜登更強硬的一面，特別是在處理以色列與巴勒斯坦問題上，賀雖然支持以色列的自衛權，但也批評以色列的軍事行動，今年3月，她對以色列在加薩地區的軍事行動提出人道主義方面的擔憂，並警告如果以色列全面入侵加薩南部的拉法，可能會承擔相應後果，這表明賀在支持盟友的同時，亦會注重人道主義的立場，並不會對以色列的所有行動視而不見。

美中關係的未來展望

若賀當選總統，美中關係將持續緊張，她將在拜登政府的基礎上，採取更積極與強硬的態度應對中共的挑戰，在經濟方面，賀可能推動更多針對中共經濟面的制裁措施，在科技領域，她會加強對美國科技產業的保護，防止中共獲取敏感技術，在軍事方面，賀將強化美國在印太地區的軍事存在，並與盟友密切合作，共同遏制中共的擴張，儘管如此，她也會在必要時尋求與中共的對話與合作，以維持全球穩定與經濟發展。

（作者為國防事務研究員

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