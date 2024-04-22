自由開講》淺談減輕法官工作量

◎尤英夫

貴報刊載導司法學院52期第1名結業的士林地院李法官，11日深夜墜樓身亡，李法官墜樓前有傳訊息給妻子，內容大約是表達工作壓力大，並與妻子道別等。年輕輕的優秀法官這樣就走了，實在沒有道理。

法官協會12日發表聲明，除表達慰問之意，另要求司法院 「在一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，例如限量分案、放寬管考，或是明確宣示在案件量爆增、人力無法補足的情形下，未來五年司法高層不得以案件數多寡做為考核法官是否優良的標準。」等。

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對這樣的呼籲，司法院長許宗力晚間7點多發出「給法官的一封信」，好像有回應，例如說，爭取更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕同仁們的工作負荷。又好像沒有回應，例如沒有具體說要限量分案。。

其實，司法界工作量早就是一個嚴重的問題。名法學教授梅仲協六十多年前就指出: 「整頓司法千頭萬緒，而其最為重要而為解決一切問題的中心條件者，厥為提高司法官的物質待遇與精神待遇」，精神待遇就是工作環境，也就是工作量的減少。法界先進李模律師也說：「做法官最重要是不可以糊塗–法官工作量、待遇有待調整」。

名法學教授梅仲協六十多年前就指出: 「整頓司法千頭萬緒，而其最為重要而為解決一切問題的中心條件者，厥為提高司法官的物質待遇與精神待遇」。（資料照）

本人也在「談減少訟源」（貴報去年5月14日刊載），質疑「我國司法案源不斷增加，導至近年來多少法官積勞成疾，司法院又做了什麼？」

所以說來大家都知道問題所在，就是沒有魄力改革。

我們必須說，法官協會既然明確要求限量分案，司法院長就應該回應表明態度。能限量分案就做。如果不能做，也要說出令人信服的理由。否則誠如法官論壇中有人說的，司法院許宗力應該下台以示負責。

（作者為律師）

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