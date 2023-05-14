晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》尤英夫、王雅雯、吳振宇／談減少訟源

2023/05/14 05:30

尤英夫、王雅雯、吳振宇／律師

國家對於人民身心健康負一定照顧義務，但是我國司法案源不斷增加，導至近年來多少法官積勞成疾，司法院又做了什麼？做為法律圈的一份子，我們願提出淺見供參考。

不能否認司法院有在想方設法疏減訟源，但事實上，不只司法院而已，包括各級政府也在做同樣的努力。例如從「公共政策網路參與平台」網站，可以看到財政部一一○年「對於核課稅捐案件，各地區國稅局應督促審查單位確實依職權調查事實並善盡舉證責任，遇有同類型之大量處分且涉多個區局之案件，應儘速開會研商一致性處理方式，俾作成正確核課處分，以疏減訟源——」。又如台北市政府爭訟案件處理原則第四條規定︰「本府各機關之爭訟案件，除性質上不宜減止訟者外，應於進入訴訟前或訴訟程序進行中視情況進行減止訟評估，並採取適當之減止訟措施」等等。

司法院為國家最高司法機關實在有更大責任去疏減訟源。司法院固然近年力推「訴訟外紛爭解決機制」（ADR）（透過「調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟以外的方式解決），讓民眾不必上法院，就能解決紛爭，並且為了方便民眾及時查詢相關資訊，司法院還彙整了國內行政型及民間型ADR機構資訊，並建置完成「訴訟外紛爭解決機構查詢平台」。但我們認為對內對外，應該還可以做更多事情。

例如，對內，司法院找了教授、律師與法官擔任委員，要研擬制定「調解基本法」，就不該在一一○年三月廿四日舉行「調解基本法研究制定委員會第一次會議」後就不再繼續開會，要求最高法院減少案件發回次數，或鼓勵多多利用大法庭裁定統一見解等。

對外，與政府其他部門溝通，減少不必要的興訟，例如我們曾經參與過的一件案件，某經濟部所屬財團法人被台大控告，因為財團法人借台大土地建屋，期滿是否應該歸還的問題。這個案件如果由教育部與經濟部協調，必要時由行政院介入，不就可以解決嗎？結果還打了十年以上的官司，浪費二十多名法官的時間。

減少訟源，絕對有必要，最主要，還是看司法院的努力啦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書