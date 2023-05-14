自由共和國》尤英夫、王雅雯、吳振宇／談減少訟源

尤英夫、王雅雯、吳振宇／律師

國家對於人民身心健康負一定照顧義務，但是我國司法案源不斷增加，導至近年來多少法官積勞成疾，司法院又做了什麼？做為法律圈的一份子，我們願提出淺見供參考。

不能否認司法院有在想方設法疏減訟源，但事實上，不只司法院而已，包括各級政府也在做同樣的努力。例如從「公共政策網路參與平台」網站，可以看到財政部一一○年「對於核課稅捐案件，各地區國稅局應督促審查單位確實依職權調查事實並善盡舉證責任，遇有同類型之大量處分且涉多個區局之案件，應儘速開會研商一致性處理方式，俾作成正確核課處分，以疏減訟源——」。又如台北市政府爭訟案件處理原則第四條規定︰「本府各機關之爭訟案件，除性質上不宜減止訟者外，應於進入訴訟前或訴訟程序進行中視情況進行減止訟評估，並採取適當之減止訟措施」等等。

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司法院為國家最高司法機關實在有更大責任去疏減訟源。司法院固然近年力推「訴訟外紛爭解決機制」（ADR）（透過「調解」、「調處」或「仲裁」等訴訟以外的方式解決），讓民眾不必上法院，就能解決紛爭，並且為了方便民眾及時查詢相關資訊，司法院還彙整了國內行政型及民間型ADR機構資訊，並建置完成「訴訟外紛爭解決機構查詢平台」。但我們認為對內對外，應該還可以做更多事情。

例如，對內，司法院找了教授、律師與法官擔任委員，要研擬制定「調解基本法」，就不該在一一○年三月廿四日舉行「調解基本法研究制定委員會第一次會議」後就不再繼續開會，要求最高法院減少案件發回次數，或鼓勵多多利用大法庭裁定統一見解等。

對外，與政府其他部門溝通，減少不必要的興訟，例如我們曾經參與過的一件案件，某經濟部所屬財團法人被台大控告，因為財團法人借台大土地建屋，期滿是否應該歸還的問題。這個案件如果由教育部與經濟部協調，必要時由行政院介入，不就可以解決嗎？結果還打了十年以上的官司，浪費二十多名法官的時間。

減少訟源，絕對有必要，最主要，還是看司法院的努力啦。

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