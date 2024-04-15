自由開講》懇請未來的賴總統正視心理健康議題—從生命殞落的選擇來看

◎楊啟正

近日北部有地方法院法官選擇輕生的新聞，著實令人遺憾。但不知道民眾是否有發現，這類新聞常常並不會引發太多的後續討論，也並沒有那麼多的追蹤報導；其實不見得是新聞媒體不關心這樣的議題，而是代表著新聞界對於報導輕生事件的「進步」，試圖避免模仿行為（維特效應）的發生。

近日北部有地方法院法官選擇輕生的新聞，著實令人遺憾。（資料照）

雖是如此，但有時這或許也是一體的兩面；媒體沒有這樣的討論，才更不應該就讓這樣的事件不被重視與面對！每一位選擇離開的人，某種程度上可能也藉由他的離開，除了反映自己內心的思考與痛楚，同時也沉重地跟世界與主事（政）者對話，訴說著在這樣的系統中所遭遇的困難，是多麼地無法解決，以致於要用生命來替換。

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除了處在高工作壓力的法官之外，過去不時耳聞醫療人員也有類似輕生事件的發生；但仔細反思，到底在工作壓力極大、社會支持程度相對較低的職場環境裡，是否真的存在有效的系統來協助一個人面對心理困擾，而不是只期待「如果別人都可以撐的下去，為什麼你就不行？」與「自己的問題，要自己能夠解決。」或許主事（政）者已試著努力建置許多心理健康協助措施（例如：心理諮商資源）來幫忙，但是從第一線實際使用情形就可以很清楚知道，關鍵常不在「有或沒有」而是在「如何落實」這些作為。其實很簡單就可以想像的到，當一個人如果每天都有做不完的工作，又能如何「再找時間」去心理諮商呢？只是徒增更多壓力罷了！

其他像是軍人、警察、消防人員等，這類需要展現出「強勢」、「力量」與「無懼」的職業，三不五時也會傳出類似輕生事件的發生！同樣地，問題不是在沒有提供資源，而是資源如何「自然地」能讓其中需要的人使用。試想，如果當同僚知道你要去做「心理諮商」時，抱持的心態如果不是「加油！我支持你！」的肯定，而是「咦？怎麼會這樣？會有什麼影響嗎？」的猶豫時，還會有多少人對抗的了這種「污名化」的潛在傷害呢？寧願選擇就這樣「撐下去」吧！

筆者過去在學校系統中也會遇到政策執行的阻礙，例如近期常被提到的「心理健康假」政策。這個政策本身確實有所助益，讓需要的學生能得到適當的休息；然而，政策的重點絕不該只是「請假」本身啊！這個「假」或「休息」至少是個「開始」或「訊號」，讓可能受到影響的學生，能有機會得到更多的資源來加以協助。這樣在學校中後續的網絡連結，才是「心理健康假」的目的與意義。

新聞中沒有過多輕生的報導，絕非代表許多跟自己生命奮鬥的人會被遺忘；但由於他們所觸及的領域、單位非常廣泛，也說明心理健康的議題是根基在許多不同的政府單位之中。有鑑於此，懇請未來的賴總統能更加重視心理健康議題的整合性與跨域性，建置出更完備的心理健康政策藍圖。

（作者為大學教授）

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