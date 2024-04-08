自由開講》妨害兵役量刑應維護公平正義

兵役正義為所有人的正義，在少子化及敵情嚴峻挑戰下，自今年起復徵一年期義務役，要如何讓這些役男以成為保家衛國的戰士為榮，將是一大挑戰。（資料照）

◎趙萃文

據報導，北市一名宋姓工程師長期在美國生活，卻遲遲沒返國服兵役，直到超過除役年齡才在去（2023）年回國，被法院判刑3月得易科罰金、緩刑2年，並支付公庫8萬元。檢方認為宋男已除役，對憲法服役義務之危害無法再以補服兵役彌補，提起上訴；檢察官並舉內政部函釋強調，對於妨害兵役行為若司法僅為輕究之情形，群起效尤，恐不利公共利益及兵役公平之維護云云。二審高院認為有理由，因此撤銷一審緩刑宣告，惟本案尚未定讞。對照近年來新聞時常報導，役齡男子想盡辦法在國外滯留，拖過36歲始返國，形成漏洞讓少數役男有機可乘，寧是有理？

現行《妨害兵役治罪條例》第3條處罰拒服兵役者，法定刑為5年以下有期徒刑，由於實務上法官對此類案件量刑區間，大抵介於3-4月徒刑，且皆可易科罰金，形同自最低度刑量起；同時對於備役役男教召未到，同條例第6條法定刑為3年以下，實務上法官量刑區間，則介於2-3月徒刑，亦可易科罰金。由於役齡男子在國外滯留，超過36歲即可終身免役，備役役男教召未到卻可能多次被判刑，甚且構成刑法累犯，即明顯呈現輕重失衡。此中的不公平，毋庸辭費。

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國家基於備戰需求，辦理各種後備動員召集，的確有其必要；但相關作為必須平時就做好規劃，建立公平合理機制，才能滿足國防需求，進而在戰力上發揮影響力。本文建議，《妨害兵役治罪條例》第3條對拒服兵役者之處罰，法定刑或可拉高為10年以下，由法官視個案具體情狀妥適量刑，至於第5、6條針對臨時召集、教育召集未報到者，法定刑允宜調降，同時新增拘役及罰金規定，避免役男有顯可憫恕事由未到而遭判刑；此不但可避免形成憲法上個案過苛之誡命，亦能與自始即拒服兵役者的量刑，作出明顯區隔，以符公理正義。司法院亦宜盡速邀集國防部與軍事專家學者會商，妥適研議建置《妨害兵役治罪條例》量刑建議系統，藉以輔助法官判斷。

兵役正義為所有人的正義，在少子化及敵情嚴峻挑戰下，自今年起復徵一年期義務役，要如何讓這些役男以成為保家衛國的戰士為榮，將是一大挑戰；而法官對妨害兵役的評價，要在做出一個妥適判斷，以滿足大多數人的法感，並維繫部隊戰力確保國家安全。

（作者為大學助理教授）

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