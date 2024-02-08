自由廣場》真要讓特偵組死灰復燃？

◎ 吳景欽

國民黨立法院黨團，提出恢復特偵組，並推動國會調查權等改革方案。然而，在二○一六年遭廢的特偵組，真有重設之必要？

二○○六年，法院組織法增訂第六十三條之一，於最高檢察署設立特偵組，以來偵辦高層公務員的貪瀆及重大經濟或危害社會秩序之案件。同時，檢察總長也由總統提名、立法院同意，一任四年且不得連任，以保持檢察權的獨立行使、不受外力干涉。但特偵組成立後，因其最主要的偵查對象，是總統、副總統、五院院長等這類高層級公務員，任何作為總令人產生政治聯想。

請繼續往下閱讀...

二○○八年政黨輪替後，特偵組偵辦的對象，雖有藍綠各方人士，但起訴的大宗，仍以前朝官員為主，尤其是前總統陳水扁，甚至到現今，仍有案件繫屬於法院。這些案件究竟有多少是有罪確定？多少是無辜？從未被檢討，以致令人有「整肅前朝」之質疑。尤其在二○一三年九月，當時的檢察總長黃世銘，竟將涉嫌關說的立法院長王金平之監聽內容，在尚未偵結的情況下，逕向總統馬英九報告，既帶頭違反偵查不公開，更使特偵組淪為政治鬥爭之工具。也因此，二○一六年再次政黨輪替後，立法院即修法廢除特偵組，讓它走入歷史。

過去特偵組的檢察官，法定人數上限為十五人，往往須借助各級檢察署之支援，而法院組織法並無擴大特偵組的檢察權，特偵組檢察官與各級檢察署的檢察官，其法定職權並無任何差異。故若只想藉由提升組織層級，就想達到掃除公務體系貪瀆的效果，實在過於簡化問題之思考，反易使檢察體系陷入政爭漩渦中，對其公信力造成極大戕害。

問題的核心，不在於是否要恢復特偵組，而在於法制上，如何確保檢察官的中立與客觀性，以及檢察署內部的專業分工及資源的有效配置。

尤其是目前各地檢署，光是辦理詐騙案件就幾乎被淹沒，身心俱疲而不如歸去的檢察官逐步增加，如何防止人才流失，才是更重要的當務之急。也因此，在現行的法院組織法中，列有檢察機關一章，早已不合時宜，立法者應趕緊另立獨立的檢察署法，才足以全面性檢討暨解決現有檢察體系之種種疑難。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法