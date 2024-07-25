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自由開講》軍人為何叛國？ 為300多萬？前中校成共諜

2024/07/25 08:30

◎缺理

在現代社會中，國防的重要性不言而喻。然而，令人震驚的是，竟然有軍人因區區300多萬台幣而背叛自己的國家。前國防部軍事新聞通訊社中校副主任孔繁嘉，因與中國情報單位勾結，試圖發展共諜組織，最終被桃園地方法院判處五年半有期徒刑。這起案件不僅暴露了國安漏洞，更讓我們反思：到底是什麼讓軍人走上叛國之路？

與中國情報單位勾結 被判處5年半徒刑

孔繁嘉的叛國行徑始於2006年，當時他被中國廈門市人民政府第四辦公室的邵維強利誘。邵維強在去年已被金門地方法院判處十五年徒刑，而孔繁嘉則因收受11.7萬美元及6萬人民幣，共計約新台幣360萬元，開始協助發展共諜組織。

孔利用自己現役軍人的身份，誘使我國現役及退役軍官前往越南旅遊，並安排由中國情報單位接觸吸收，所幸未能成功。然而，這樣的行為已經嚴重威脅到國家的安全。

在桃園地方法院的審理過程中，孔繁嘉坦承犯行。法官在判決中嚴厲批評其行為，指出孔受國軍栽培，本應效忠國家，卻因貪圖私利而違背職務，不僅敗壞了官箴和軍人武德，還企圖吸收更多的軍官加入共諜組織。最終，孔繁嘉被判處五年半有期徒刑，然而此案仍可上訴。

從孔繁嘉的案例中，我們不禁要問：為何有些軍人會選擇背叛自己的國家？根據數據顯示，在全球範圍內，約有5%的軍人因為金錢、權力、或是政治信仰而成為間諜。台灣的情況亦不例外。

在過去十年中，台灣已有多起軍人叛國事件，這些事件不僅嚴重威脅國安，也讓社會對軍人的信任度大打折扣。根據國防部統計，自2000年以來，已經有超過20名軍人因叛國罪被判刑。

針對這些問題，國防部已經開始加強對軍人的反間諜教育，並強化內部監控機制。然而，僅靠這些措施是否足夠？我們應該從根本上解決問題，即提高軍人的待遇和榮譽感，讓他們能夠真正感受到為國效力的光榮與責任。

軍人叛國事件不僅對國家安全構成威脅，更對社會產生了深遠的影響。每當有類似事件發生，社會大眾對軍人的信任度就會降低，這對國防力量的建設是極為不利的。根據民調顯示，超過70%的台灣民眾對軍人的信任度有所下降，而這其中，近50%的人表示是因為叛國事件而失去了信任。

總結來說，孔繁嘉的叛國行為是一個警示，提醒我們必須更加重視國防安全。政府應加強反間諜教育與監控機制，同時提高軍人的待遇和榮譽感，讓他們真正感受到為國效力的光榮與責任。

希望未來不會再有類似的事件發生，讓台灣的國防力量更加穩固，也讓社會對軍人的信任度得以恢復。畢竟，國家的安全與穩定，離不開每一位軍人的忠誠與奉獻。

用區區300多萬來換取叛國的代價，實在是得不償失。對於那些企圖背叛國家的軍人，我們必須嚴懲不貸，絕不手軟。希望這些人能夠清醒過來，不要再做出對不起國家、對不起人民的行為。

（作者從商）


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