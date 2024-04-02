自由開講》何建華共諜案無罪：面對國安問題，台灣司法底線何在？！

◎陳啟濃

統促黨不分區立委候選人何建華曾經擔任中華婦女聯合會理事長，接受中共金錢發展組織進行統戰工作，危害國家安全，經法院一審判決無罪，檢察官林達撰寫一萬餘字的「萬言上訴書」，這樣的苦心，如果司法界都有林檢座的見識與精神，必能透過司法體系，遏止中共明目張膽破壞台灣社會的民主成果。

全案的判決癥結在於法官論定無法證明與下游聯繫，所以不構成發展組織的要件，因而判決無罪。然而林檢座認為將前面的行為事實，給予片斷式的區隔，推論出後面的行為，給予無罪判決，將不利於爾後對於國家安全與社會安全的維護。

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中華婦女聯合會前理事長何建華共諜案，一審台北地院判決無罪，檢方認為判決的認事用法有違誤。（資料照，取自臉書）

打個比方就好像竊賊進入私人住家，想要進行偷竊，然而卻發現裡面沒有任何有價值的金錢與首飾，因而無功而返。事後經主人透過監視器報案，法官卻判決因為沒有偷到任何財物，所以不構成偷竊罪，而判決無罪。

竊賊登門入室，雖然沒有成功，但他的行為已有偷竊的意圖，至少也要判決私闖民宅，以及損害他人財物的罪名。如果完全無罪，不等於變相在鼓勵大家偷竊，造成社會治安不良的後果。

中共明確授意何建華回台灣發展組織，何建華收到金錢是事實，發展組織也是事實，只是後來還沒有機會進行滲透台灣政府體制，破壞民主現況的事實。有人已經成立犯罪組織，想要來偷走台灣的民主成果，只是被機警的台灣社會察覺，不代表這樣的行為就不會破壞台灣的民主體制。

中共資助台灣社會發展統戰組織，意圖破壞台灣民主體制，鬆懈台灣人防衛台灣安全的決心，如果連司法都無法給予制止，台灣的法治顯然功能喪失，更坐實了中共用民主的藉口打擊台灣的民主現況，這是不戰而屈人之兵的讓台灣亡國。

台灣應該有更多林檢座的用心，才能挫敗中共的統戰滲透，這比用槍砲守護台灣，來的更即時更有力量。司法守護民主是無聲的戰爭，無聲的戰爭往往比有聲的更有作用，更能有效及早避免有聲戰爭的發生。

（政治評論員）

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