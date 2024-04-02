自由開講》中國無人機事件：無理取鬧的軍事挑釁

◎宮臨冬

近期，金門二膽島再度成為焦點，因遭到中國無人機的空中拍攝，這一事件引起了朝野立委的質疑。質疑的焦點主要集中在國軍對於此類挑釁事件的應對措施是否得當。立法院外交及國防委員會召開專案報告，對此進行了嚴肅的討論。

網路傳出有中國無人機空拍二膽島畫面，畫面中疑似島上官兵完成運補在階梯上等待執行任務。（擷自「研究星星二十年」YouTube）

訓練不足暴露國防弱點

立委們在質詢中指出，國防部曾有明確的應對程序，但在這次的事件中，國軍卻未能遵循應有的規定處理，顯示出訓練不足的問題。特別是國軍在確認無人機存在後，未能有效採取行動，僅僅只是交報告，顯示出對於此類事件的應對仍有待加強。

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需要加強訓練與改善程序

國防部長邱國正在回應質詢時坦承，國軍的訓練還存在不足之處，對於金防部未能落實應處程序，將會負責並究責相關負責人。他強調，無論如何，都必須進行通盤檢討，加強訓練，並列出替代方案，以確保類似事件不再發生。此外，國軍也將加強對於外離島等重點地區的訓練，以應對可能的挑釁行為。

國軍對於挑釁行為的堅決回應

對於中國無人機的挑釁行為，國防部採取了堅決的態度。邱國正部長在回答質詢時表示，如果中國無人機進入我國領空，經過警告仍不離開，將會予以擊落。這一立場表明，國軍對於保衛國家領土主權的決心毫不動搖，絕不容忍任何形式的挑釁行為。

中共網紅及媒體的挑釁言論

在這一事件中，中國媒體與民間更是不時發表挑釁性言論，試圖扭曲事實，抹黑我國國軍形象。他們嘗試將國軍士兵被無人機「嚇退」（實質為休息時間結束繼續作業）的影片解讀為台灣國防部鬆懈的一種證明，企圖挑撥民眾情緒，顯示出其對於兩岸關係的惡意，在此也呼籲中國有心人士停止無聊、像小孩子般無理取鬧的挑釁。

結語：堅決捍衛國家尊嚴

面對中國無人機的騷擾及當前國軍面臨的嚴峻挑戰，唯有加強國防預算，提升軍備能力，才能有效應對。筆者呼籲政府應優先考慮增加國防預算，強化軍備及無人機干擾槍等反制措施，以確保國家安全與領土完整。

在兩岸關係日益緊張的情勢下，我們每一位國人都應該共同堅守，捍衛我們的國家安全，唯有國防強大，我們的家園才能安全無憂，和平安康。

（軍事研究人員）

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