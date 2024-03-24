自由開講》關指部紀念帽：切勿為政治鬥爭潑國軍髒水

◎宮臨冬

近日，一張國軍關渡指揮部紀念帽上的國旗改為低視度淺綠色配色的照片在網路上引起廣泛討論。國民黨前立委蔡正元在臉書上批評這一舉動是「黑天白日滿地綠」，並質疑關指部背後是否有政治考量?目的是向執政黨「獻媚」；然而，陸軍第六軍團指揮部迅速做出回應，指出這頂棒球帽是於3年前製作，且早已發放完畢，也不再製作，當年變更國旗配色僅是為了低視度考量，並無政治目的。

蔡正元發現關指部周邊小帽將國旗顏色改為綠色，質疑為迎合新政府上任。六軍團澄清，該頂休閒帽係關指部於3年前製作，當年採低視度的概念設計，並無政治考量，且早已發放完畢，也不再製作，籲請外界勿以政治眼光詮釋、扭曲部隊正常運作。（圖片擷取自蔡正元臉書）

低視度配色於全球軍隊行之有年

一些有心人士人對於軍中的低視度「綠色」多有不滿，認為這是政治意涵的表現。然而，我們應該注意到，低視度設計早已在國軍行之有年，且不論國軍，包含美軍、共軍乃至全世界軍隊，皆會因應迷彩偽裝環境，將自身國旗、隊徽等相關標誌變更配色，以符合偽裝、隱蔽需要。更非所有綠色、藍色、各種顏色都指向特定政黨乃至政治認同，否則依其邏輯，豈非連同樣採用綠色低視度迷彩中共國旗的解放軍，都是在向我國執政黨「獻媚」？

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且該帽僅是一頂紀念帽，並非國軍制式裝備，其設計上想要全彩、低視度、兩者混搭，僅取決於設計風格而定，本非大事；只有想在政治上做文章的有心人士，才會不惜以3年前單純的低視度配色紀念帽設計來潑國軍髒水。

國軍對軍隊國家化的堅持

國軍一向恪守憲法，堅持行政中立、軍隊國家化的立場。這是一個明確的原則，也是國家安全的重要基石。因此，對於外界的政治揣測，軍方即時做出了明確的回應，呼籲不要將政治色彩加諸於正常的軍事運作之上。軍隊的首要職責是保衛國家安全，而非成為政治遊戲的籌碼。因此，我們應該相信軍方的聲明，認識到他們的努力是為了國家的安全和穩定，而非任何政治目的。

對國軍的尊重與支持

最後，我們應該明白：國軍官兵日夜守護著國家的安全，甚至不惜犧牲生命。對於這些為國家付出的英雄，我們應該給予尊重與支持，而非不斷對其潑髒水。政治上的爭議應該置於次要地位，更重要的是國家的整體安全與發展。

在國際舞台上，各國軍隊都在採取低視度設計，這既是一種實用性的考量，也是適應現代戰爭需要的舉措。同時，我們不應該將一切都與政黨色彩相連，這不僅是對國軍的不尊重，也是對整個國家安全發展的一種危害。

（中共研究人員）

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