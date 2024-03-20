自由開講》藍營強修法要居民承擔核安風險！這兩縣市長及議員們難道要繼續默不吭聲？！

◎陳澤元

自從國民黨的新科立委提出要修法讓老舊核電廠可以繼續延役，已在社會留下許多紛紛擾擾。準備領銜提案的立委有羅智強、王鴻薇、李彥秀等人，這些人都是台北市的立委，卻要新北市（核一、核二）跟屏東縣（核三）的居民來承擔核安跟核廢料風險！這樣合理嗎？

圖為日前立法院國民黨團立法委員王鴻薇（右2）、吳怡玎（左2）、新科立委李彥秀（右1）、羅智強（左1）舉行「糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！」（資料照）

日本在今年元旦能登半島大地震後，日本人又總算開始清醒，根據《每日新聞》公布最新民調顯示，有四成五的受訪者反對停機中的核電機組重啟運轉，逆轉了過去兩年同項調查贊同高於反對的比例。與開始清醒日本人形成強烈對比的是這些還在提出核電延役法案的與現實脫節的擁核立委。

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台灣的核一、核二、核三廠周遭都有斷層，試想一旦發生大地震，除了無數倒塌的房屋需要救災，如果核電廠發生不幸的災變！有誰敢進去救災？新北市政府、屏東縣政府有能力邊救災，邊躲避餘震，還能動員人去核電廠救災嗎？還是這些擁核的台北大立委要第一個衝到救災前線去，不要只是躲在立法院提案作秀！

全民來連署，反對核電延役！

長期關注核能安全的團體全國廢核行動平台3月19日在新北市政府前舉辦記者會，公開邀請新北市長、各新北市議員表態，是否願意簽署反對核電延役連署書。這是核安跟良心的試金石，連署的主張寫的很清楚「反對老舊核電延役，要求優先釐清核安疑慮，跟優先處理核廢料」。

如果新北市議員們現在不出來表態，假設未來真的不幸核電延役了，但核廢料仍無處可去！若這些議員現在不簽署連署書，未來有可能被解釋成因為這些議員不反對延役，未來自然就沒有立場反對核廢料續存、永存新北市。

難道新北的各行政區要承擔核廢料嗎？所以這份連署將會成為核安跟良心的試金石，各位新北市民要睜大眼睛看清楚，是誰在反對核電延役關鍵時刻，不站出來反對，冷眼讓核廢料永存在新北市！

（中學教師、環保志工）

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