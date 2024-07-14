自由共和國》王美琇／給青鳥世代的禮物〜我愛過的那個年代

青鳥世代的抗議聚焦在國會的程序不正義與反民主。 （資料照）

王美琇／新台灣和平基金會董事長

五月在國會周遭，也就是在台灣白色恐怖前期軍法審判的青島東路三號旁邊，聚集三波數萬民眾包圍立法院情景 。（資料照）

如果，能夠給青鳥世代一個禮物，我的首選禮物是：我愛過的那個年代。也許你會問我：為什麼給他們「我愛過的那個年代」作為禮物？你愛過的是什麼年代？為什麼是那個年代？

其實，「我愛過的那個年代」是一本書的書名，是一位日本記者川本三郎寫他的青春歲月告白，也側記了日本學運當道的六○年代末期。重讀這本書並沒有特別強烈的震撼，倒是書名讓內心波動不已。我想起自己和朋友們的青春狂飆歲月；也想起近日的國會抗爭行動。

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五月在國會周遭，也就是在台灣白色恐怖前期軍法審判的青島東路三號旁邊，聚集三波數萬民眾包圍立法院情景，其中又以年輕人居多，這次反抗國會擴權的公民行動被稱為「青鳥行動」。

自古至今全世界所有的革命和政治改革運動，幾乎都是熱血青年所衝撞出來的；台灣的民主運動也沒有例外。只是，看到當今國會裡依然充斥著中國國民黨的黨國遺緒和民眾黨的投機政客，讓我深深疑慮：為何我們的民主還是如此脆弱？是否一個不小心這些黨國遺緒又要將國民黨的威權統治和中國情結班師回朝？為什麼卅年的民主之路走到今天依舊搖搖晃晃？到底問題出在哪裡？

朋友勸我：不用太擔心，交給年輕的青鳥世代吧！真的這樣就可以放下了嗎？我好奇的是：年輕世代的覺醒基礎是什麼？基礎夠牢固嗎？會不會轉念之間他們又整個板塊位移到蚵蔥黨？

民主鞏固來自歷史覺醒

一切都和「我愛過的那個年代」有關；和歷史覺醒有關；也和民主鞏固有關。

我的青春歲月在街頭，在那個狂飆的年代，在八○和九○年代；尤其是八○年代。八○年代初期台灣正經歷過美麗島事件（一九七九）和林義雄家的林宅血案（一九八○）的衝擊，整個社會和年輕世代被強烈震撼。那個年代，我們沒有手機和網路，有關民主自由的知識啟蒙和台灣歷史的覺醒，都來自黨外雜誌、禁書和街頭聽講。年輕的我們被完全迥異於黨國洗腦教育的全新知識撞擊心靈，內在的虛幻中國崩裂倒塌；然後開始去尋索台灣歷史的真相，慢慢重建破碎的自我認同和土地認同；同時也逐漸看清中國國民黨黨國一體的威權政治結構，如何全面牢牢控制著這個美麗島嶼。

這一波的歷史大覺醒，讓正值年輕世代的我們破繭而出憤憤然走上街頭，開始和民主前輩們一起衝撞威權體制，一而再再而三燃燒著彷彿永不停歇的青春熱血；甚且，來自台灣歷史的重新認知與黨國政治結構的深刻思辨，讓我們的思想和心靈的根，不知不覺紮進腳下的土壤，牢牢抓住了土地。所以，我經常笑稱：「經過黨外洗禮的我們，這輩子絕對不可能支持國民黨。」

第二波歷史覺醒的大浪潮席捲新的年輕世代，則是在一九九○年的野百合運動，也有鄭南榕自焚事件（一九八九）的重大衝擊。一九八七年蔣經國雖宣布解嚴，但事實上所有的政治禁錮並沒有完全鬆綁，所以野百合年輕世代開始結合民主前輩和知識份子狂飆起「國會全面改選」運動，以及一九九一的「廢除刑法一百條」運動。經過這兩波政治運動之後，台灣才真正走入民主時代。

第二波覺醒運動的年輕世代，也認知到國民黨長期掌控社會的政治深層結構問題。當年輕人有了深刻的歷史覺醒與政治結構的思辨，或許也不知不覺牢牢抓住土地而不致動搖吧？

時間來到二○一四年的太陽花運動，又是另一波年輕世代的造反革命：佔領立法院運動。然而這一波的歷史覺醒除了少數年輕人外，多數青年世代或許只是理解到服貿和中國因素的潛在危機，但並沒有對長期以來扭曲台灣社會的政治結構和台灣歷史有過更深層的探索和思辯。我因此認為，這樣的覺醒可能是脆弱不穩的，以致於會有後來整個年輕世代板塊大挪移到柯文哲身上。

然後就是近期青鳥世代的抗議國會擴權行動。青鳥世代的抗議聚焦在國會的程序不正義與反民主。然而，如果這一波的青年覺醒，仍然沒有進入到台灣歷史的省思與轉型正義的探索，這樣的覺醒會是思想的徹底醒悟嗎？有無可能是不很牢固的？

換句話說，一個台灣人在成長過程中（特別是在年輕歲月），如果沒有經歷過深刻的歷史覺醒和政治結構的穿透思辨；如果沒有將身上被植入的中國情結和國民黨黨國思想徹底移除，這樣的青春世代的造反運動極可能是脆弱的，也極有可能再次被國民黨或蚵蔥黨的「嘴上正義」給矇騙過去。

我的青春歲月在街頭

我愛過的那個年代，是政治狂飆的年代，是熱血沸騰的年代，是青春在街頭燃燒的年代。其實和現在的青鳥世代是相仿的；不同的是，我們的純真思想曾被政治禁錮或洗腦，也曾目睹許多前輩的人生被國民黨無情輾壓，所以當我們誓言抵抗到底時，我們必須找出那個威權統治的政治結構與歷史因素，徹底理解它，才能從心裡徹底武裝起來對抗它。

我愛過的那個年代，徹頭徹尾改變了我和無數朋友，也翻轉了台灣的命運；那個年代，曾經有無數台灣人拋頭顱、灑熱血、捐獻所有，只為了找回台灣人的尊嚴，只為了民主自由的建構和獨立國家的想望。

如果能夠，我希望給青鳥世代這樣的禮物︱我愛過的那個年代；如果能夠，希望青鳥世代的你們也能嘗試去探索這塊土地的血淚歷史，去展閱每個世代的年輕人如何與專制國民黨展開長期對抗，去理解政治前輩們如何從被黨國機器輾壓過的破碎人生中重新站起來，繼續戰鬥到今天、甚至直到生命的終點。

我相信，當你愈了解台灣的近代歷史，就愈能理解民主自由的重量；當你愈明白做為一個台灣人的意義，你將會知道青鳥羽翼上的每一根羽毛，都閃爍著來自土地和前輩血淚所滋養的光芒，讓你更珍惜自由飛翔的可貴。

送給你，我愛過的那個年代；然後，帶著你正在愛著的這個年代，我們一起前行吧！

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