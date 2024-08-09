自由開講》多颳幾次麟洋旋風，強化兩國互不隸屬的事實

◎張世賢

台灣羽球雙打選手麟洋配，一路過關斬將連霸奧運金牌。（資料照）

台灣羽球雙打選手麟洋配，原本不被看好是巴黎奧運的奪冠隊伍，誰知一路過關斬將，最後和中國隊爭金，重演上次東京奧運的好戲，舉國雀躍歡騰。頒獎時在場的台灣人高聲齊唱國旗歌，這一幕讓無數人都感動落淚。台灣被中國打壓太久了，好不容易有球技高超的選手，在舉世矚目的奧運殿堂上擊敗中國代表隊，這首歌宣洩的是多少年來被霸凌欺侮的委屈！

麟洋獲勝後躺在球場的招牌畫面，還登上CNN當天的頭條體育新聞，附文說明「『台灣』羽球隊的狂喜」。（資料照）

CNN當天的頭條體育新聞，秀出麟洋獲勝後躺在球場的畫面，附文說明「『台灣』羽球隊的狂喜」。三年前該台主持人柏曼（John Berman）就曾在東奧說：「如果你有看這屆奧運，就會看到一個很奇怪的國名，Chinese Taipei，一直在奪獎牌，引發轟動，那實際上就是台灣，而這種命名花招只是為了安撫中國。」這次法國巴奧開幕式的主持人，也向觀眾介紹說「Chinese Taipei就是大家熟知的台灣」，而大部分國際媒體都和在東奧時一樣，強調「這就是台灣隊」！

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當天麟洋與中國隊爭冠時，遠在台灣的國人除了在家觀看外，更多的是齊聚大小公共場所，隔海用力加油。（資料照）

重現當年世界少棒奪冠的凝聚力 台灣團結再一起了

當天麟洋與中國隊再度爭冠時，不只場邊的台灣人高喊助威，遠在台灣的國人除了在家觀看外，更多的是齊聚大小公共場所，隔海用力加油，重現幾十年前台灣小將在世界少棒賽爭冠的盛況，獲勝後熱烈慶祝，共享做為台灣人的光榮。可見運動選手的優異表現，可以團結全國人心，激發民眾形成命運共同體的愛國意識，更能讓世界上各大傳播媒體為我們打抱不平，直接給我們正名為「台灣隊」。

中國憑藉雄厚的財力，把賄賂的黑手伸進聯合國以下的各大國際機構及其負責人，指使他們打壓台灣。這次在麟洋爭冠的觀眾席上，中國人更明目張膽的指揮保全沒收台灣人的加油應援物，連空白紙板都拿走，使得外國觀眾看不下去，紛紛加入挺台行列。

幾十年來，我們不被允許使用「台灣隊」的名稱，不能掛起目前代表台灣的青天白日旗，很多人也還習慣高喊「中華隊加油」！但在世界矚目的奧運殿堂上，兩個爭冠的「中華隊」分隔兩邊，完全體現了賴總統說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的國際政治現實。在這樣的場合裡，老共大概反而很怕台灣人高喊「中華隊加油」，怕「中華」之名被台灣拿走了吧？

冠亞賽當晚特地到台北車站和爆滿的群眾一起加油的副閣揆鄭麗君說，麟洋配為台灣創造了歷史，讓世界看見台灣。路透社則報導，「台灣各地一片狂喜，反映了兩岸更深的地緣政治分歧。」近年來台灣已發展了民主陣營不可或缺的科技實力，台灣的戰略地位更因習皇張牙舞爪而益形重要，和中國互不隸屬的事實將廣為國際認知，支持台灣成為正常國家。多颳幾次麟洋旋風，必可強化兩國互不隸屬的事實。體育興國不是口號，加強培訓具有實力的選手站上奧運殿堂，將有料想不到的效應。

（作者為退休公務員）



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