自由開講》飄揚在巴黎奧運的台灣之光：國民外交的精采展現

◎符璐綬

台灣健兒征戰巴黎，成績耀眼

2024年巴黎奧運於本月26日盛大開幕，來自全球各地的運動好手齊聚一堂，為爭奪最高榮譽而奮力拼搏。台灣代表隊也派出60位運動員參與這場體育盛事，其中女性運動員佔多數，展現台灣在性別平等方面的進步。 這支充滿活力與實力的隊伍，不僅在賽場上展現精湛的競技水平，更在國際舞台上展現台灣人民的自信與風采。

巴黎市副市長的熱情歡迎，彰顯台灣國際地位

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值得注意的是，台灣代表隊在巴黎受到了熱烈的歡迎。巴黎市副市長米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）特別出席了台灣駐法國代表處為台灣奧運健兒舉辦的歡迎酒會，並在社群平台X（原Twitter）上分享活動照片，表達對台灣隊的熱烈歡迎。 米歇爾副市長在發文中強調，對於台灣代表隊有過半數為女性運動員感到高興，認為這充分體現了本屆奧運的平等精神。更難能可貴的是，米歇爾副市長還在文末附上了台灣國旗的符號，展現出對台灣的支持與友誼。

我國駐法代表處29日在大使館處舉辦台灣奧運健兒歡迎酒會，巴黎市副市長米歇爾（中）出席致詞（左圖）。（圖翻攝自台灣駐法國代表吳志中大使臉書）

國民外交奏效，台灣形象深植人心

台灣駐法國代表吳志中大使在酒會上表示，駐法代表處在奧運期間也積極走訪巴黎各個角落，努力宣傳台灣，讓更多人認識台灣。 吳大使的努力也獲得了網友們的熱烈迴響，紛紛留言讚賞大使為台灣所做的貢獻，稱讚他是「台灣最佳代言人」。 由此可見，台灣的外交官們在國際舞台上積極奔走，透過各種管道和方式，讓世界看見台灣，提升台灣的國際能見度。

結語：台灣之光閃耀國際

巴黎奧運不僅是體育競技的舞台，更是台灣展現軟實力的絕佳機會。台灣運動員在賽場上的拼搏精神，以及台灣外交官們在國際舞台上的積極作為，都向世界證明了台灣是一個充滿活力和希望的國家。相信在所有人的共同努力下，台灣將繼續在國際社會中發光發熱，讓世界看見台灣的實力和價值。

（作者為學生）

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