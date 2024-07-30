自由開講》中華、中共，「必也正名乎」的重要性！

◎高達宏

台灣的媒體習慣上都用「大陸」來稱呼對岸的中華人民共和國。

因此在談到中華人民共和國簡稱的時候，政大學者李福鐘表示，「中國」兩個字在台灣宛如佛地魔包含政府、媒體都不想把「國王的新衣」掀開。

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似乎這位學者有點搞不清楚，如果將中華人民共和國稱作中國，那我國的中華民國怎麼稱呼呢？所以當然不能稱中華人民共和國為中國，因為中華民國也是稱作中國。

政治大學台灣史研究所教授李福鐘近日表示，「中國」兩個字在台灣宛如佛地魔包含政府、媒體都不想把「國王的新衣」掀開。（彭博資料照）

早前我就指出與其在「中國」這個稱呼之間糾葛，對台灣最好的辦法就是明確雙方的稱呼，中華民國稱作「中華和台灣」，中華人民共和國稱作「中共和大陸」，這樣可讓中華和中共，台灣和大陸，有所區分。

此外，同時可以用「中共北京」（Chinese Beijing）來對應「中華台北」（Chinese Taipei）的稱呼。這樣的稱呼當然必須從台灣自己開始，然後逐漸的推廣到全世界。

當我們台灣開始使用這樣的相對應稱呼，並使用到全世界的時候，中共必然跳腳惡罵，然而這是我們必須努力和堅持的方向！而且在國內，使用「中華和台灣」「中共和大陸」、「中華台北」「中共北京」，稱呼清晰而不糾葛，可以讓國民對「自己國家」的觀念更加的明確。

千萬不要輕忽稱呼的重要性，這是政治作戰中「必也正名乎」的基本要件！

中共在這方面非常非常的用心研發，而台灣落後甚多！想想看，為什麼當年「武漢肺炎」疫情才一開始，中共就要費盡心機、用盡力量的要把「武漢肺炎」給改稱成「新冠肺炎」，因為名稱一改中共就可以把對全世界應負的天大責任給甩掉了，仔細想想就能明白中共在「稱呼」的政治作戰上有多厲害！

所以只要「中華民國」依然屹立，「中國」這個名稱，就不能讓「中華人民共和國」所專屬專用，否則就會讓中共的「一中原則」得逞了！

（作者為時事評論、人生議題之自由作家）

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