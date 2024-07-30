晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中華、中共，「必也正名乎」的重要性！

2024/07/30 10:01

◎高達宏

台灣的媒體習慣上都用「大陸」來稱呼對岸的中華人民共和國。

因此在談到中華人民共和國簡稱的時候，政大學者李福鐘表示，「中國」兩個字在台灣宛如佛地魔包含政府、媒體都不想把「國王的新衣」掀開。

似乎這位學者有點搞不清楚，如果將中華人民共和國稱作中國，那我國的中華民國怎麼稱呼呢？所以當然不能稱中華人民共和國為中國，因為中華民國也是稱作中國。

政治大學台灣史研究所教授李福鐘近日表示，「中國」兩個字在台灣宛如佛地魔包含政府、媒體都不想把「國王的新衣」掀開。（彭博資料照）

早前我就指出與其在「中國」這個稱呼之間糾葛，對台灣最好的辦法就是明確雙方的稱呼，中華民國稱作「中華和台灣」，中華人民共和國稱作「中共和大陸」，這樣可讓中華和中共，台灣和大陸，有所區分。

此外，同時可以用「中共北京」（Chinese Beijing）來對應「中華台北」（Chinese Taipei）的稱呼。這樣的稱呼當然必須從台灣自己開始，然後逐漸的推廣到全世界。

當我們台灣開始使用這樣的相對應稱呼，並使用到全世界的時候，中共必然跳腳惡罵，然而這是我們必須努力和堅持的方向！而且在國內，使用「中華和台灣」「中共和大陸」、「中華台北」「中共北京」，稱呼清晰而不糾葛，可以讓國民對「自己國家」的觀念更加的明確。

千萬不要輕忽稱呼的重要性，這是政治作戰中「必也正名乎」的基本要件！

中共在這方面非常非常的用心研發，而台灣落後甚多！想想看，為什麼當年「武漢肺炎」疫情才一開始，中共就要費盡心機、用盡力量的要把「武漢肺炎」給改稱成「新冠肺炎」，因為名稱一改中共就可以把對全世界應負的天大責任給甩掉了，仔細想想就能明白中共在「稱呼」的政治作戰上有多厲害！

所以只要「中華民國」依然屹立，「中國」這個名稱，就不能讓「中華人民共和國」所專屬專用，否則就會讓中共的「一中原則」得逞了！

（作者為時事評論、人生議題之自由作家）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書