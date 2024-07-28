自由開講》中共稱台灣「中國台北」 法國二台替台灣正名！

◎張亞柔

巴黎奧運在台灣時間27日凌晨1點半登場，各國代表隊以乘船遊塞納河方式進場，台灣代表團以懸掛「中華台北」旗幟的船亮相。

中國官媒央視在轉播時，稱台灣為「中國台北」，意圖矮化台灣，所幸，法國二台的主持人在介紹台灣代表隊時特別解釋，「中華台北就是我們熟知的台灣」，並進一步說明台灣在國際賽事中的特殊情況。儘管台灣以「中華台北」名義參加奧運會，但法國二台的介紹，顯示出法國對台灣的尊重，相較之下，央視的稱呼則帶有濃厚的政治意味。

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中國官媒在轉播時，稱台灣為「中國台北」，意圖矮化台灣，所幸，法國二台的主持人在介紹台灣代表隊時特別解釋，「中華台北就是我們熟知的台灣」，並進一步說明台灣在國際賽事中的特殊情況。（中央社／讀者提供）

中國長期打壓台灣，尤其在國際場合中，更為明顯，此打壓行徑於國際間飽受批評，法國二台的主持人更以實際行動表達對中國打壓行為的不滿，替台灣「正名」。

國際社會普遍認為中國在體育賽事上打壓台灣是一種政治手段，旨在矮化台灣的主權地位。許多國家和國際組織對此表示關注和不滿，強調應尊重台灣。台灣應透過加強國際宣傳，向全球媒體和觀眾介紹台灣的實際情況，爭取更多國際支持，並向國際奧委會和其他國際體育組織反映中國的行為，使公權力介入，要求中國應公平對待所有參與體育賽事的國家。

同時，寄望國際社會能共同聯合聲援台灣，督促中國應公平對待世界各國，確保台灣在國際賽事中獲得應有的尊重。

（作者為自由業）

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