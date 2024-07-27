自由開講》中共稱漢光演習實為挑釁，我國外交部霸氣回應

◎陳俊

漢光40號演習自7月22日開始，為期五天的實兵操演成為中台關係緊張的最新焦點，中共外交部發言人毛寧強調，任何企圖「以武拒統」的行為終將失敗，暗示台灣舉行漢光演習是對統一的挑戰，毛寧指出，造成台海局勢緊張的根本原因在於我國政府在外部勢力的縱容下進行「謀獨挑釁」，此番言論表明中共政府對台灣的強硬立場，警告台灣不要依靠軍事力量進行獨立運動。

對此，台灣外交部發言人劉永健在記者會上表示，國軍強化戰備的目的在於守護國家主權和保障國人的自由民主生活方式，台灣政府不會接受其他國家對其內部事務的說三道四，並指出中共的軍事演習才是真正造成區域緊張的原因，此表態反映台灣在面對中共壓力時的堅定立場，即維護自身的安全與主權不容侵犯。

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圖為中共外交部發言人毛寧（左）及台灣外交部發言人劉永健。（報社合成／資料照、路透社）

中共頻繁在台灣周邊進行軍事演習，包括所謂的「戰備警巡」，不僅加劇區域的緊張局勢，也引起國際社會的高度關切，這些挑釁行為被認為是中共對台灣施壓的一部分，旨在威嚇台灣及其支持者，然這種強硬手段不僅未能達到預期效果，反而引起更多國家的警惕和反對，進一步複雜化了亞太地區的安全形勢。

在這樣的背景下，兩岸關係的未來走向充滿變數，台灣堅持自主防衛的決心和中共強調統一的立場形成了尖銳的對立。隨著國際形勢的不斷變化，台海局勢的發展將如何影響地區乃至全球的和平與穩定，值得各方密切關注，可以預見的是，雙方的軍事和外交博弈將在未來一段時間內持續，這也對兩岸乃至全球的和平穩定帶來了挑戰和考驗。

（作者為國際情勢研究員）

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