自由開講》中共撤銷制裁美國通訊巨頭／看中共對台軍售制裁的虛實！

◎島玫癸

美國衛星通訊巨頭衛訊公司（Viasat）於一月遭中國制裁後，近日傳出解禁消息。中國外交部發言人僅以「情形發生變化」輕描淡寫帶過，引發外界諸多揣測。本文將分析此次事件所反映出的中共對台軍售制裁的局限性，以及其背後可能存在的政治盤算。

美國衛星通訊巨頭衛訊公司（Viasat）於一月遭中國制裁後，近日傳出解禁消息。（路透社）

中共制裁的虛張聲勢

首先，衛訊遭制裁的導火線是其參與了美國對台軍售「迅安系統作業維持」專案。根據美國國防安全合作署（DSCA）的資料，該專案價值約3億美元，旨在維持國軍聯合作戰指揮管制系統的效能，提升戰場感知能力。中共外交部則搬出「反外國制裁法」，對包含衛訊在內的五家美國軍工企業實施制裁，試圖展現其反制決心。然而，制裁措施的效力卻受到質疑。凍結資產、禁止交易等手段對於像衛訊這樣業務遍及全球的企業而言，影響相對有限。

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解禁背後的政治盤算

此次解禁之所以引人注目，在於其時分的敏感性。正值中美關係因間諜氣球事件再度陷入低谷，中共卻選擇在此時釋放善意，其背後動機耐人尋味。有分析指出，衛訊可能做出了某種承諾，例如不再參與對台軍售，以換取制裁的解除。然而，這種說法目前尚未得到證實。

另一方面，中共也可能藉由此次解禁，試圖營造其「可溝通、可合作」的形象。尤其在俄烏戰爭爆發後，國際社會對於台海局勢的關注度不斷提升。中共深知，其強硬的軍事姿態已引起周邊國家的不安。因此，選擇在對台軍售議題上做出適度的讓步，或許是為了緩和國際壓力，避免進一步損害其自身利益。

台灣國防自主的重要性

無論中共背後有何盤算，台灣都不應對其抱持幻想。此次衛訊事件再次證明，中共的承諾是多麼的不可靠。唯有持續強化自身國防力量，才能真正保障台灣的安全。政府應持續推動國防自主政策，積極發展不對稱戰力，並加強與理念相近國家的合作，共同應對來自中共的威脅。

（作者為學生）

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