晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》如果國軍節目能吸引人，改革又何妨？

2024/07/14 12:12

◎魏國明

今年的精神戰力專案教育節目別具一格，不再是以往莊嚴的軍事訓練和教育，而是融入更多的娛樂元素和現代化的節目形式，讓人耳目一新，節目中不僅有精彩的表演和豐富的內容，更是邀請許多曾經在藝工隊歷練過的藝人，將他們的故事與經驗融入節目之中，增加了親和力和觀賞性。

圖為精神戰力專案教育節目畫面。（截圖自莒光園地臉書）

這些藝人他們不僅在演藝圈有著傑出的成就，更是在藝工隊服役期間展現卓越的才華與毅力，這些藝人在節目中分享他們在藝工隊的點滴，讓觀眾瞭解他們背後的努力和付出，這些經歷不僅豐富節目的內容，也讓更多人認識到藝工隊的重要性和其對藝人的深遠影響。

藝工隊為現在的心戰大隊第五中隊，而整個心戰大隊也是個多才多藝的單位，各中隊有各自的專業，心戰大隊就是專業能量的整合，因為專業的聚集能夠發揮國軍的心戰效能，如果各自獨立就很容易被各個擊破，由此來看，如果今天軍人只對自己的業管或軍種熟悉，而不懂得與其他軍種交流，就無法發揮聯合作戰效能。

雖然有人批評今年的精神戰力專案教育節目以綜藝節目的方式呈現，似乎失去了過往的莊嚴感，但從另一個角度來看，這樣的改變讓大家能在歡樂中學習，讓不同軍種的人聚集在一起，相互瞭解彼此的作戰效能，對於未來聯合作戰有深層的意義，在近年共軍對我國的步步進逼下，台灣需強化聯合作戰效能，只有整合團隊力量，才能夠實現不對稱作戰概念。

此外，精神戰力專案教育的多元呈現更容易吸引觀眾的注意力，同時，也能有效地達到全民國防的教育效果，全民國防教育是強化整體國防安全的基礎，也唯有支持國防的政策，才能確保國家安全與生存發展，想要拓展全民國防就必須讓全民關注、全民支持、全民參與，才會對綜合國力有所提升，因此，必須先以前顯易懂的方式讓民眾能夠接受，使軍事訓練的相關知識深入人心，也讓人民感受到軍人的辛苦與保家衛國的不易，如此才能夠達到全民國防教育的真正目的。

儘管今年的精神戰力專案教育節目看起來輕鬆，相較以往或許沒這麼嚴肅，其實是希望大家能在歡樂中參與國軍事務，如果一直以刻板印象認為國軍應該要死板地呈現，那麼國軍事務永遠無法真正推展到人民的生活中，只有先吸引人民的目光，讓人民瞭解國軍的戰訓本務內容，才能實現全民國防的教育意義，讓更多人願意參與並支持國軍的工作。

（作者為退役軍人

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書