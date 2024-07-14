自由開講》如果國軍節目能吸引人，改革又何妨？

◎魏國明

今年的精神戰力專案教育節目別具一格，不再是以往莊嚴的軍事訓練和教育，而是融入更多的娛樂元素和現代化的節目形式，讓人耳目一新，節目中不僅有精彩的表演和豐富的內容，更是邀請許多曾經在藝工隊歷練過的藝人，將他們的故事與經驗融入節目之中，增加了親和力和觀賞性。

圖為精神戰力專案教育節目畫面。（截圖自莒光園地臉書）

這些藝人他們不僅在演藝圈有著傑出的成就，更是在藝工隊服役期間展現卓越的才華與毅力，這些藝人在節目中分享他們在藝工隊的點滴，讓觀眾瞭解他們背後的努力和付出，這些經歷不僅豐富節目的內容，也讓更多人認識到藝工隊的重要性和其對藝人的深遠影響。

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藝工隊為現在的心戰大隊第五中隊，而整個心戰大隊也是個多才多藝的單位，各中隊有各自的專業，心戰大隊就是專業能量的整合，因為專業的聚集能夠發揮國軍的心戰效能，如果各自獨立就很容易被各個擊破，由此來看，如果今天軍人只對自己的業管或軍種熟悉，而不懂得與其他軍種交流，就無法發揮聯合作戰效能。

雖然有人批評今年的精神戰力專案教育節目以綜藝節目的方式呈現，似乎失去了過往的莊嚴感，但從另一個角度來看，這樣的改變讓大家能在歡樂中學習，讓不同軍種的人聚集在一起，相互瞭解彼此的作戰效能，對於未來聯合作戰有深層的意義，在近年共軍對我國的步步進逼下，台灣需強化聯合作戰效能，只有整合團隊力量，才能夠實現不對稱作戰概念。

此外，精神戰力專案教育的多元呈現更容易吸引觀眾的注意力，同時，也能有效地達到全民國防的教育效果，全民國防教育是強化整體國防安全的基礎，也唯有支持國防的政策，才能確保國家安全與生存發展，想要拓展全民國防就必須讓全民關注、全民支持、全民參與，才會對綜合國力有所提升，因此，必須先以前顯易懂的方式讓民眾能夠接受，使軍事訓練的相關知識深入人心，也讓人民感受到軍人的辛苦與保家衛國的不易，如此才能夠達到全民國防教育的真正目的。

儘管今年的精神戰力專案教育節目看起來輕鬆，相較以往或許沒這麼嚴肅，其實是希望大家能在歡樂中參與國軍事務，如果一直以刻板印象認為國軍應該要死板地呈現，那麼國軍事務永遠無法真正推展到人民的生活中，只有先吸引人民的目光，讓人民瞭解國軍的戰訓本務內容，才能實現全民國防的教育意義，讓更多人願意參與並支持國軍的工作。

（作者為退役軍人）

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