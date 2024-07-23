自由開講》人工智慧登上戰場：國軍虛擬主播的時代意義與挑戰！

◎危妮郝

近期，國防部宣布將於漢光40號實兵操演中，首度運用人工智慧技術開發的虛擬主播，引發外界關注。此舉不僅是國軍擁抱新科技、提升戰略傳播能力的體現，也反映出在當今資訊化戰爭時代，掌握人工智慧應用已成為各國國防發展的重要趨勢。然而，虛擬主播的運用也伴隨著潛在風險，需審慎評估並制定相關規範，以確保其應用符合道德和法律規範。

借鏡俄烏戰爭 虛擬主播提升戰略傳播效率

國防部表示，參考俄烏戰爭中運用虛擬主播的經驗，國軍決定引進這項技術，以降低戰損風險並提升傳播效率。在戰火紛飛的戰場環境中，傳統新聞媒體工作者面臨極高的安全風險，而虛擬主播的出現，則能有效克服此一限制。透過預先設定好的程式和數據庫，虛擬主播可以不受時間和空間限制，持續不斷地播報戰況、傳遞軍方訊息，並即時回應外界質疑，有效塑造有利的輿論環境。

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結合先進科技 虛擬主播展現多語優勢

國軍此次推出的虛擬主播，採用真人臉部建模，並結合先進的人工智慧技術，可快速轉換18國語音進行播報，展現出高度的靈活性和國際戰略傳播效益。在全球化時代，資訊戰已成為現代戰爭的重要組成部分，透過多語種的虛擬主播，國軍不僅能將訊息精準傳遞給目標受眾，更能有效反制敵對勢力的虛假訊息，爭取國際社會的理解和支持。

國軍此次推出的虛擬主播，採用真人臉部建模，並結合先進的人工智慧技術，可快速轉換18國語音進行播報，展現出高度的靈活性和國際戰略傳播效益。（國防部提供）

審慎評估風險 確保人工智慧應用合乎規範

值得注意的是，虛擬主播的應用也伴隨著潛在風險。由於其擬真程度極高，若遭敵對惡意利用，散布虛假訊息或進行認知作戰，恐將造成難以預測的負面影響。為此，國防部應參考「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，在虛擬主播生成的畫面中，明確標示內容為人工智慧生成，以供民眾辨識，避免造成混淆和誤解。

迎接人工智慧時代 國軍持續精進創新應用

虛擬主播的運用，僅是國軍擁抱人工智慧技術的起點。展望未來，國軍應持續投入資源，探索人工智慧在戰場情報分析、戰術決策支援、無人作戰系統等領域的應用，以提升國防科技水平，強化應對未來戰爭的各項能力。同時，政府也應積極與學界、業界合作，建立完善的人工智慧倫理規範和法律框架，確保人工智慧技術的發展和應用符合國家利益和社會福祉。

（作者為學生）

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