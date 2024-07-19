自由開講》歐布萊恩稱台灣需提高國防預算／揭仲：民主國家和平時期不宜如此

◎王天宇

近期，美國前總統川普的國家安全顧問歐布萊恩表示，面對中國大陸潛在的侵略，台灣需要大幅增加國防開支引發了廣泛討論，台灣著名經濟學家揭仲表示，這種大比例的國防開支在和平時期是不合理的，對民主國家的經濟和社會發展將產生負面影響。

美國前總統川普的國家安全顧問歐布萊恩。（彭博）

台灣國防預算用途旨在提高軍事裝備現代化水平，包括購買先進的戰鬥機、導彈系統、艦艇和無人機等，以提高台灣的防空和海防能力；增強資訊戰和網絡安全能力，希望提升網絡防護技術、建立專業的網絡安全部隊和加強資訊戰訓練。

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此外，因應一年期義務役改革，政府也增加許多對軍事演習和訓練的投入，提升士兵的作戰能力和應急反應能力，同時，還將改善部隊的生活條件和福利，以提高軍人的士氣和戰鬥力，當然最重要的強化後勤支援能力以及創新國艦國造也是未來將持續精進的。

然而，美國前總統川普前幾天公開向台灣索要更多的防衛費用，川普認為台灣應該分擔更多的防衛成本，並將此作為美台軍事合作的條件之一，這一要求迫使台灣政府不得不在國防預算上做出更多讓步，以維持與美國的軍事合作和支持，使得台灣國防預算議題再次浮上檯面。

將一半的預算投入國防的提議在台灣引發了激烈的討論，揭仲學者的觀點提醒我們，在和平時期，民主國家的政府預算應該注重平衡，既要保證國防安全，也要促進經濟和社會的全面發展。

在面對外部安全威脅的同時，台灣應該更加注重通過國際合作和外交手段來化解危機，確保國家的安全和穩定，才能在保障國防安全的同時，推動經濟和社會的持續發展，實現真正的國泰民安。

（作者為師大政研所學生）

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