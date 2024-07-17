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自由開講》演習要求宮廟囤放彈藥為何？展現全民國防的重要性！

2024/07/17 09:00

◎宗介

隨著漢光40號演習的即將來臨，國防部近日向宮廟發文要求囤放彈藥，引起部分居民的擔憂和質疑，實際上此舉措是有必要性的，主要目的是為在緊急情況下確保國軍能夠迅速獲得所需的物資，提升應變處置能力，宮廟的選址通常位於重要道路附近，且周邊民宅較少，這樣的地理位置有利於在戰時保障彈藥的安全存放和快速運輸，但國防部強調，這只是演習的一部分，並不會實際放置彈藥，旨在通過演練提高國軍的後勤支援能力，呼籲民眾切勿造成恐慌。

苗栗縣後備指揮部日前徵召的有銅鑼鄉3間宮廟地點，圖為天寶寺外觀。（民眾提供）

此次漢光40號演習強調「無腳本」和「實戰化」訓練，將通過模擬「灰色地帶」的敵情實況，考驗各部隊的應變能力，項目包括空軍戰機飛往東部進行戰力保存、海軍艦艇向東部外海疏泊，以及反登陸作戰等，種種內容都是基於中共可能對台灣發動攻擊的假設，旨在確保國軍在面對突發狀況時，能夠迅速調整和部署戰力，保護國家的安全和民眾的生命財產安全，國防部長顧立雄表示，國軍的作戰方式是採取守勢作戰，強調戰力保存和防衛作戰韌性。

國防部呼籲全體國民支持國軍的演習和戰備工作，這不僅僅是為了軍隊的訓練，更是為了整個社會的安全和穩定，全民國防需要每一個人的參與和支持，國軍在各項演習中不斷提升戰力和應變能力，這樣才能在面對任何突發事件時，迅速做出反應，保護我們的家園和生活方式。國防部也強調，所有的演習和安排都是在遵守國內法和國際法的前提下進行，並會積極與民間團體溝通協調，共同維護國家的安全和穩定。希望國人能夠理解和支持國軍的努力，為國家的安全貢獻一份力量。

（作者為研究生

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