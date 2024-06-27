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自由開講》顧立雄任內首演，漢光演習推新變革！

2024/06/27 10:41

◎張亞柔

漢光40號實兵演練7月22日起展開，此次演習全軍部隊皆採實戰化方式進行，並取消展示型科目，對此，軍方高層表示，去中心化指管是今年重點，目的是要落實確立接戰規則（ROE）、授權與責任區分工，驗證基層部隊在戰時因通訊中斷，部隊主官確實有能力下達任務命令的獨立接戰能力。

今年的漢光演習是顧立雄擔任國防部長後第一次的國軍演習，內容大幅改變，與過往完全不同。

今年的漢光演習是顧立雄擔任國防部長後第一次的國軍演習，內容大幅改變，與過往完全不同。（資料照）

無劇本演習接近實況

實戰化演習強調無劇本演練，雖不使用實彈，但會在設定框架內進行無劇本攻防演練；有框架可設計反登陸作戰，無劇本則是在框架內靈活應對敵方行動的反制措施。

取消紅軍設置

國軍特戰部隊和海軍陸戰隊過去在漢光演習扮演紅軍（假想敵），但特戰與陸戰應該擔負其本身的防衛角色，因此今年漢光將讓特戰與海陸回歸戰訓本務，熟悉各自在戰時的戰術位置、守備區域的地形地物特性。

去中心化指揮的重要性

今年演習的重點是「去中心化指揮」，以確保基層部隊在戰時通訊中斷的情況下，能獨立作戰；去中心化指揮有助於提升部隊的應變能力和戰力。

今年國軍漢光40號演習強調「實戰化」，實戰化訓練更接近實際作戰需求，雖然演習需要框架，但在框架內的無劇本演練能有效提高靈活性和真實性。今年的演習還強調去中心化指管，提升基層部隊在通訊中斷時的獨立作戰能力，我國需從俄烏戰爭中記取教訓，重視現場指揮的靈活性，以利總體戰力之發揮。

（作者為自由業

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