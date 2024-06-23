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自由開講》強化夜戰與聯合作戰 漢光40號演習全新轉變

2024/06/23 13:55

◎張宇柔

漢光40號演習將於7月22日至26日登場，國防部表示，今年的漢光演習，有別於以往，將無預警下達狀況，驗證部隊能力與限制，確實找出問題、解決限制因素，以提升部隊作戰能力。

漢光演習改變方向

參謀總長梅家樹6月26日將陪同部長顧立雄，前往立院報告演習狀況，漢光40號演習前，梅家樹主持了「重要指揮官圖上兵推」，強調防衛作戰調整方向。

新科參謀總長梅家樹。（資料照）

取消大型火力展示 專注實戰！

國防部表示，今年漢光演習將取消由總統視導的大型火力展示項目，轉而專注於貼近戰場實況的訓練。演習期間將進行連續演練與夜戰，強調實時驗證部隊能力，不拘泥於安全考量，這使得演習更具真實性。此次演習將重點轉向於實戰訓練，避免過度預演影響部隊訓練效果，所有演習均採實兵不實彈，僅金馬澎外島結合實彈射擊訓練。

連續與聯動演習原則

今年演習強調「連續」與「聯動」的實施原則，五天四夜連續性狀況誘導，強化夜戰能力。各級部隊需聯動，共同執行任務，提升支援與聯合作戰能力，強化部隊應變和協同作戰能力。另外，此次漢光演習更是要求最大化實兵、實時、實地操作，部隊需在預定防禦角色下實施訓練，國防部強調「原兵歸原位」，確保戰力保存與機動放列，藉此實戰化訓練找出問題並確實解決，方可提升官兵戰力和實戰感受。

（作者為自由業）

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