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自由開講》西點軍校能，鳳山軍校不能？

2024/06/23 12:58

◎蕭嘉弘

總統賴清德日前至陸軍官校參加黃埔建校百年，並表示能為台澎金馬百姓安全福祉而戰，才是真陸官！賴總統堅守捍衛主權，決心和言行，台灣民眾真是選對了人！

圖為陸軍官校16日舉行創校百年校慶，總統賴清德親自主持閱兵典禮。（資料照）

台灣的陸軍官校，就應該發揚中華民國高雄的「鳳山精神」，培育一個個軍官的鳳山魂，世界著名的軍事學校，都常以在地的地名，當學校的簡稱，享譽國際，打開地點知名度，例如大家知曉的美國的西點軍校，其實就是美國的陸軍軍官學校，還有美國最老牌的名軍校維吉尼亞軍校，就位在維吉尼亞州；法國著名的則為近凡爾賽宮郊區，位在聖西爾的聖西爾軍校。

軍隊國家化，落實本土化，何不一步到位？以後簡稱或直接改名，我們的陸軍、海軍軍官學校，為鳳山軍校和左營軍校，還有培育空軍軍官人才搖籃的岡山軍校，強化心防，展現保家衛國的韌性和決心。

北部私校東吳大學，成立於光緒26年，前身就是位在中國蘇州的蘇州大學；國立臺灣大學是來自於1928年，日本統治時期設立的台北帝國大學，時代變遷，不斷因應改變，台灣更需要在地化，有台灣魂的台灣軍人。

美國能有「西點」，台灣也能有「鳳山」。年初高雄的立委選舉，執政黨「八仙過海」，成績亮眼，擁有「台灣心」的八位高雄立委更該和國防部長顧立雄協商，與高雄市政府及陳其邁市長合作，畢竟這三所重點的軍官學校，都位在高雄，真正是「高雄之光」啊！現今國際軍事合作，或共同訓練，因應台海危機，更是頻繁，把握機會一併打開高雄和軍校的能見度，提升城市光榮感，行銷高雄到國際軍事界舞台，掌握自己話語權，現在更名、稱呼台灣的地名軍校，正是時候！

（作者為大學兼任講師）

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