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自由開講》迎接文人領軍的新時代

2024/04/10 10:06

◎傑瑞

隨著準總統賴清德即將上任，國防部將面臨一場轉型，文人將領將扮演著新的角色，從傳統的軍人領導到現在的文人領導，這樣的變革意味著臺灣國防將會迎來新的挑戰與機遇。

文人領軍的優勢與挑戰

「文人領軍」的優勢在於他們帶來的新思維和多元化的背景；傳統上認為，國防部長多數是出身於軍隊，對軍事有深入了解，然現代國際安全挑戰不僅僅局限於軍事層面，還涉及外交、法律等多個領域，文人領軍能夠更好地處理這些複雜的問題，提供更全面的解決方案；然而，文人領軍也面臨著諸多挑戰，他們可能缺乏對於軍事事務的專業知識，還需依靠軍方的支持和專業意見；此外，他們還需要花時間去建立與軍方的信任和合作關係，這將是一個漫長的過程。

挑戰與機遇：文人領軍對兩岸關係的影響

在臺灣與中國的現況下，文人領軍對於兩岸未來的發展將會產生深遠的影響，中國不斷加強其軍事實力，對臺灣形成日益嚴重的威脅，在這種情況下，文人領軍需要更積極地參與國防決策，制定更有效的對策，保護臺灣的安全；若顧立雄接任國防部長，將有望推動臺灣與美國在安全領域的合作，他在國際事務和外交方面的經驗將對此起到積極作用；同時，他還需要與軍方密切合作，確保臺灣的國防體系能夠應對各種威脅。

若顧立雄（中）接任國防部長，將有望推動臺灣與美國在安全領域的合作，他在國際事務和外交方面的經驗將對此起到積極作用。（資料照）

展望文人領軍的未來

文人領軍代表著臺灣國防的新方向和機遇，文人能夠帶來新的思維和解決問題的能力，有助於提升臺灣的整體國防水準，然他們也需要克服諸多挑戰，包括專業知識的不足和與軍方的合作問題，通過努力和合作，文人領軍有望為臺灣國防的現代化和升級做出貢獻。

（作者為研究生

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