自由開講》李在明稱台海與韓無關 南韓對台政策將面臨新挑戰

◎林哲宇

南韓第22屆國會議員選舉即將到來，最大在野黨共同民主黨黨主席李在明日前在競選集會上發表了對尹錫悅的批評，並針對台灣外交政策的質疑，引發社會外界廣泛討論。

南韓最大在野黨共同民主黨黨主席李在明（中）日前公開質疑尹錫悅政府介入兩岸關係的必要性，稱「中國與台灣的問題跟我們有什麼關係」，遭執政黨大批屈從中國。（歐新社）

李在明在集會上指出，尹錫悅政府在過去兩年中對台灣外交的作為，讓南韓的局勢受到了極大的破壞，並指責其不斷招惹中國，導致中韓貿易逆差擴大；對於李在明的言論，中共外交部曾多次作出回應，強調台灣問題是中國的核心利益，不容他人干涉；此外，中共外交部發言人汪文斌更是在去年四月表示，希望南韓恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題，並尊重中韓建交聯合公報精神。

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李在明的言論反映了南韓內部對台政策的不同聲音和看法；一方面，有人認為南韓應該與中國保持友好關係，並避免干涉中國內政；另一方面，則有人主張應該在國際事務中發揮更積極的作用，包括在台灣問題上發聲。

對於南韓政治圈的動態，在即將到來的選舉中，外交政策的討論將成為一個重要焦點，無論最終選舉結果如何，南韓的對台政策都將面臨著新的挑戰和機遇。

（政大政治系學生）

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