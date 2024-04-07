自由開講》寫在馬習會前：美中台關係可能的位移與影響分析

◎邱志偉

前總統馬英九近日自中國進行的訪問行程，在台灣因受地震之故影響，較少人關注他對台灣的實質影響。然而，馬英九以卸任總統、台灣首位民選總統訪問中國，以及參訪許多遭到美國制裁的中資企業，並即將與習近平會面等政治問題，對照AIT理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）同時間來台訪問，美中台三邊的位移與影響，馬習會是重中之重，更將對三邊關係造成深遠影響的關鍵。

前總統馬英九近日自中國進行的訪問行程，在台灣因受地震之故影響，較少人關注他對台灣的實質影響。（法新社）

2015年的馬習會，在新加坡舉行，當時是在台灣、中國之外的第三國舉行，勉強能稱上國際場合。當時，國際氣氛已經是歐巴馬總統開始進行亞太再平衡政策的開端，國際社會逐漸意識到中國崛起，對世界秩序可能潛在影響的風險。另一方面，在台灣內部的國內政治氣氛上，剛好是在太陽花學運後，台灣內部對於遠中、抗中的意識高度抬頭，馬英九反其道而行不只是對國民黨選情重創，更加深民間對於國民黨親中的印象。直到今日，國民黨已經三度在總統大選敗選，國會二度失去主導權，這項標籤隨著馬英九二度訪中只是更加強化。

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如今，美中台關係的戰略清晰已經相當明確。美國雖然維持與中國表面鬥而不破的局面，但美中關係的抗衡氣氛已成形，拜登總統更是從就任以來，從未到過中國訪問，以免遭到中國設計或是傳達給外界錯誤印象。近日拜登與習近平才進行定期的電話會談時，提到維持台海和平穩定的重要性之外，也強調對中的科技制裁不會停止，相比之下，馬英九訪中所遇到的行程，中國想藉台灣前總統到訪的身分來向外洗白的斧鑿用意，也就再明顯不過。

馬英九這次訪中的重頭戲除了與習近平會面之外，中國刻意安排的企業參訪行程，恰巧均為遭到美方制裁的三家企業：大疆、比亞迪以及騰訊。當然，我們也不期待到中國訪問時，還跑去中企面前大問對方的安全風險問題，但若有任何一點常識就該知道，這種企業連去的必要都沒有。大疆無人機的安全系統風險遭到美國制裁，比亞迪的電池也已遭到美國國防部制裁，至於騰訊已被美國貿易代表辦公室列入惡名市場清單中，馬英九到訪這三家中資企業若還沒感到任何不對勁，也真是枉為曾任總統及國安會主席的身分，也可以大方判定他對於服貿等經濟貿易協定的政治風險判斷都是有顯著疑慮的。

其實，馬英九若真要到訪在中國的企業，怎麼不是去看台積電南京廠、鴻海的富士康？可以去訪問台商處境，或是了解台商在中國的投資是否有如實向台灣政府說明，這都是當下兩岸關係，政府較難處理的問題。馬英九若真是基於兩岸發展有益反而該要如此安排行程，卻只見馬英九成為一個中國任意擺弄的人物道具，變成為中國統戰擦脂抹粉的吉祥物。

下周正逢台灣關係法簽署生效45年，台美關係正從45年前的重建信任關係，至今已是實質的堅實合作夥伴，台積電等重要科技廠商赴美、日設廠，同時配合美國對中貿易禁令，為台灣這幾年的經濟發展帶來相當巨大的榮景。但我們絕不樂見曾任台灣民選總統的馬英九，在台美關係重要的關鍵時間點，成為中國的啦啦隊，為極權政府擦脂抹粉，不只為台灣國際形象蒙塵，也讓美國對台灣的信任基礎恐添不必要的困擾。

馬習會更只在此刻顯得多餘，傷害台灣、成就馬英九個人。而作為國會議員，我們有責任必須一再說明，向馬英九劃清界線，強調這對台灣的傷害，更非台灣多數人民所樂見！

（立法委員）

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