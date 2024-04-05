自由開講》請馬「先生」停止假借交流之名，行侵害台灣主權之實！

◎莊睿誠

前總統馬英九日前再度啟程訪問中國，甚至傳出要與中國國家主席習近平會面。這是繼去年3月馬英九以祭祖為名訪中以來，再次訪問中國。

前總統馬英九再度訪問中國，日前與國台辦主任宋濤會面，外界關注此行是否與中國國家主席習近平見面。（資料照，馬英九基金會提供）

馬英九長期以來的親中行徑早已不是新聞，他曾在總統任內，時任海協會主任、前國台辦主任陳雲林訪台時，濫用國家暴力，動員上千警力暴力驅離和平示威的民眾，阻止人民播放含有台灣本土元素的歌曲。

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馬英九也曾藐視民意，意圖以黑箱作業的方式，強行通過嚴重侵害台灣主權及人民利益的「海峽兩岸服務貿易協議」，甚至差點使中國「武警」駐台。

同時，馬英九在各種國際場合自貶國格，去年訪中時甚至鬧出前「這個」的笑話，正如台灣人民自救運動宣言續文中提到，「目前與中國的所謂『交流』，實則不異『宗主國』中國，在巡視『屬國』台灣」、「由台灣到中國者，連中華民國四字、總統名字也不敢說，況乎『民主自由』」、「這是絕對的『不平等』，自稱『主權獨立』，實況是『主權』掃地被蹂躪，莫大國恥」，一切的交流都應該要建立在「對等」的前提上，而非像是到中國聽訓一般。

這種所謂的「交流」，不但對於兩岸關係沒有任何一點正向幫助，且會導致兩岸的不對等加深。馬英九這種執意要把台灣往中國帶去，把台灣的主權跟利益，當作個人政治利益的墊腳石的行為，更應該要受到人民的唾棄。

（作者為台灣基進青年部成員、學生）

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