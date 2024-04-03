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社論》「前總統」與「代總統」

2024/04/03 05:30

八年來，「前總統」馬英九，一再刷存在感，北京也對他「高度讚賞」。這位任內就被國際媒體認證的笨蛋、魯蛇、過氣政客，始終想利用自己的「前總統」微弱象徵，為中國的大內宣、大外宣效勞。出生於港英九龍，這個人不顧香港被國安法、被二十三條，也要為獨裁者的大國夢效勞，趕在五二○前「赴京趕考」。吃台灣米、喝台灣水又如何？還好，他總是成事不足、敗事有餘。這次大選前夕，他見證「藍白合」卻弄巧成拙；接受「德國之聲」專訪，尤其是「必須相信習近平」，搞得國民黨人仰馬翻。「死亡之握」，習近平小心為宜。

馬英九飛蛾撲向習近平，令人油然想起，國共內戰最後關頭，「代總統」李宗仁棄職赴美，一九六五「回歸祖國」。當年他的「告同胞書」洋溢著今日馬英九未便明講的心聲：「在國內外一片大好形勢中，我已經從海外回到人民祖國的懷抱裡來了」，「今後自誓有生之日，即是報效祖國之年，耿耿此心，天日可表」，「台灣省是中國不可分割的神聖領土，絕不容許美國霸佔」，「深冀我留台國民黨軍政同志凜於民族大義，也與我採取同一步伐，毅然回到祖國懷抱，團結抗美，一致對外，為完成國家最後統一做出有用的貢獻」云云。李宗仁「代總統」，馬英九「前總統」，前者的統戰價值證明沒什麼正面作用，後者作為統戰工具則極可能產生負面作用。

台灣的「前總統」，雖然卸任，仍有其政治角色。或許，這是國家尚未正常化的特殊國情吧！「前總統」李登輝，卸任後繼續追求正常國家，他也一直在整理自己執政時期尚未釐清的概念。而馬英九，執政時期「不統、不獨、不武」，卸任之後旗幟鮮明反獨促統。老實說，多數人早已看出，「終極統一」的路線，他永遠在路上。李馬二人之殊途，都需要接受台灣的未來考驗。馬英九押注的，顯然是中國必然統一台灣，只要此一目標夢想成真，他在歷史課本便是中國民族英雄。反之，假使台灣最終成為正常國家，李登輝將是民主先生兼台灣國父，而馬英九會淪為無足輕重的灰塵。「前總統」的馬拉松，不是四年或八年，而是路遙知馬力、日久見人心。政治家與政客的差別，往往在於自己的短線思維，能否連接成禁得起時間考驗的高瞻遠矚。

馬英九的人情世故，多數國民黨人也未必跟得上來。這次大選前，馬英九的前輩錢復說：他聽人提起過，馬鶴凌曾評論馬英九的缺點，一是不能識人善用，二是對年長者意見不會接受、也有強烈反感，寫信給他建議，根本徒勞無功。而金溥聰出任侯友宜競辦總幹事，似乎與他的前老闆不同調。選後，他的國安會秘書長蘇起批評：馬英九遇到挫折就退縮，忽視國民黨的基本盤，不照顧自己人，也不重視培養國民黨人才，不願提拔藍營的民意代表進入政府體系歷練，甚至習慣「棄車保帥」。連戰則耿耿於懷，一九九七白曉燕案，政務委員馬英九辭官，讓他有被落井下石之感。去年赴中祭祖，沒有同行的周美青更早就說過：馬英九對他周圍或身邊的人，從來不是會非常體貼別人或者關心別人、照顧別人，在人情世故上，絕對不是一個周到的人。種種跡象，這個人對馬習一會再會之迷戀，應屬典型的自我感覺良好。迷信習近平，他會給國民黨創造資產或留下債務，且由國民黨人自己來斟酌。

話說回來，馬英九如何扮演「前總統」，乃是他家的事。倒是，從這個例子，也令人聯想到其他的「前總統」行誼。蔣氏父子終身制，死而後矣，沒有「前總統」問題。過渡人物嚴家淦，更無足論。二○○○後，「前總統」李登輝，遭國民黨掃地出門，更篤定追求台灣國家正常化。陳水扁身繫囹圄，政治能量瞬間壓縮。馬英九與李登輝相反，「不統」亮牌為「不排除統一」，「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」，完全豁出去了。不久，蔡英文即將加入「前總統」行列，特殊之處在於，這是「前總統」與「現任總統」同一政黨的初體驗。不同於扁、馬，小英執政以成功劃下句點，卸任後可能仍具影響力，前後任總統的互動也就難免微妙。

李扁馬曾經同為「前總統」，不久將有扁馬蔡並存場面。健在的「前總統」越來越多，敘述的是民主成功的故事。而馬英九這位「前總統」，似乎與眾不同，想在中華民族偉大復興揚名立萬。未來四年，他會搶走賴清德的鎂光燈嗎？那倒是觀察台灣民主進退的指標之一。

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