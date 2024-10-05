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自由開講》颱風假 孩子數位學習不中斷

2024/10/05 09:30

◎王文賓

山陀兒牛步颱風假幾乎放整週，影響各級學校的課程進度，適逢10月中段考，部分國高中老師利用線上教學，確保學生在家安全且學習不中斷。教育部近年來積極推動數位學習，結合AI技術，並出版「中小學家長數位學習知能指引」，攜手家長協助孩子以科技輔助學習。

教育部近年來積極推動數位學習，結合AI技術，並出版「中小學家長數位學習知能指引」，攜手家長協助孩子以科技輔助學習。示意圖。學生使用載具上課。（資料照）教育部近年來積極推動數位學習，結合AI技術，並出版「中小學家長數位學習知能指引」，攜手家長協助孩子以科技輔助學習。示意圖。學生使用載具上課。（資料照）

在後新冠疫情時代，數位學習已成為不可或缺的工具。透過數位平台，學生的學習在時間和進度上更具彈性，不僅在學校，也能在家自主學習。

新竹市家長聯合會招募志工，利用因材網數位學習平台，三年來帶領超過1000位學生及家長，培養學生自主學習能力。對於教育部在數位學習平台建置、師資培育和家長推廣方面的努力，我們深表感謝。

然而，這些科技的進步也帶來了一些負面影響，如近視和網路成癮。這些科技的改變是不可逆的，唯有持續學習，與之共存，才能讓這些工具成為助力。

疫情期間，數位學習已成為重要的學習工具之一。近年來，生成式AI被導入工作中，提升了個人工作效率。今年開始，數位平台如因材網e度導入AI技術，讓孩子在放學後遇到作業和功課問題時，仍能獲得線上AI的引導，大大減輕了家長的困擾。

科技進步飛快，數位學習的變革也帶來了教師教學和學生學習上的挑戰。因此，我們提出以下三點期許：

1. 盡快制定生成式AI的教學和使用規範，提升教師使用生成式AI教學
的培訓普及率。
2. 加快對家長的數位學習知能推廣研習。
3. 因重大災害導致停課時，鬆綁教學時間、方式和地點的限制，提供更彈性規範，達成教師教學和學生學習雙贏。

我們期待教育部在創新後的統整紮根思維下，能為台灣的教育開創更多無限可能！

（作者為新竹市家長聯合會榮譽理事長）

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