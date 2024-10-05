自由開講》電子煙毒品氾濫 已成社會悲劇最大幫兇

◎范振家

新北市土城清水派出所劉姓所長因攔查可疑車輛遭毒駕者拖行撞擊施工護欄而不幸殉職，成為警界的又一起悲劇。令人震驚的是，警方隨後在嫌犯友人的住處查獲了毒品安非他命及俗稱「喪屍毒品」的依托咪酯（Etomidate）電子煙油，再次凸顯出電子煙在台灣已成為吸食毒品的重要工具，進一步助長了毒品氾濫的問題。這起案件提醒我們，電子煙不僅僅是健康問題，還是一個關乎公共安全的重大隱患。



新北土城清水派出所長劉宗鑫被撞拖行送醫不治，現場連護欄都被撞倒。（記者陸運鋒、吳仁捷翻攝，本報合成）



今年來，台灣新聞版面不斷報導有關「喪屍煙彈」的事件，這種含有麻醉藥物依托咪酯的電子煙油，本為醫療手術中的麻醉用藥，卻被不法分子非法製成電子煙，供人吸食後引發精神和行為的嚴重異常，導致使用者如同「喪屍」般失控。電子煙逐漸成為吸食此類毒品的工具之一，且其氾濫現象愈演愈烈。

警溯源查緝「喪屍菸彈」毒駕致死案販毒藥頭，遏止新興毒品「依托咪酯」擴散。（記者蔡彰盛攝）

電子煙之所以能迅速蔓延，部分原因在於其便於攜帶、使用隱蔽，且添加物質難以檢測。不僅年輕人對這類裝有毒品的電子煙油極感興趣，不法分子也樂於利用電子煙作為毒品運輸和銷售的載體。這種「喪屍煙彈」不僅讓毒品進一步滲透年輕人群，還讓執法機關在打擊毒品犯罪時面臨更大挑戰。

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雖然依托咪酯已被列為三級毒品，但電子煙的氾濫反映出台灣在執法上的薄弱環節。電子煙在台灣始終是非法產品，然而，實際上政府對其取締力度明顯不足。許多民眾質疑，為何電子煙的非法使用問題如此普遍，卻未見嚴格執法？有民眾指出，「電子煙從來就是非法的，問題出在查緝和開罰的力度不足。」這種執法的真空讓非法電子煙得以在年輕人中廣泛流傳，且持續成為毒品犯罪的溫床。

電子煙的使用者主要集中在年輕族群，他們極易受到市場宣傳和同儕壓力的影響，將電子煙誤認為一種時尚、酷炫的行為方式，從而忽視了其中潛在的健康風險。這種產品不僅傷害身體，還對年輕人造成更深層的危害——電子煙逐漸成為毒品使用的掩護工具。電子煙內含的某些成分，如尼古丁和毒品，會使年輕人逐漸上癮，讓他們不知不覺間陷入毒品的泥沼。

電子煙的存在不僅助長了毒品的流通，還加劇了年輕一代對毒品的接觸風險。市場上的電子煙常常被包裝成無害或替代傳統香煙的「健康產品」，但實際上，這些產品對於青少年的吸引力和成癮性讓其成為了毒品擴散的重要媒介。年輕人對電子煙的依賴不僅危害了他們的身心健康，還讓他們成為販毒集團的潛在目標，進一步陷入犯罪鏈條中

電子煙問題不應只依賴某一部門孤軍奮戰，這是一個跨部門的複雜挑戰，亟需各方協力合作。尤其是在教育、衛生、司法等領域，必須建立更緊密且具體的協作機制，才能真正遏制這場危機的蔓延。教育機構的角色至關重要，他們應當肩負起引導年輕人認識電子煙與毒品危害的責任，並強調這些行為所帶來的健康與法律風險。唯有讓年輕一代充分了解電子煙背後的潛藏危險，才能避免他們誤入歧途，從而打破這個惡性循環。

（作者為管理學博士）

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