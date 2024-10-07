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自由開講》為了一碗飯、而委屈自己、心會不自由！

2024/10/07 09:00

◎陳學獎

賴總統（5日）在台北大巨蛋國慶晚會致詞時提到，中華人民共和國剛過完75歲生日，而我們要過113歲生日，「以年紀來說，他們不可能成為我們人民的祖國！」。事後國內網路掀起一片叫好及支持，但是也有粉紅派人士撻伐，認為賴總統此舉無異又是在「挑釁」！筆者認為賴總統此番演說並非是挑釁！而是「挑明」！明確且堅定的告訴國人，中華民國是一個主權獨立的國家。

賴清德總統在國慶晚會上強調，中國不可能是台灣人民的祖國。（總統府提供）賴清德總統在國慶晚會上強調，中國不可能是台灣人民的祖國。（總統府提供）

金鐘、金馬獎影帝吳慷仁在「斯卡羅號」電視劇中，演出台灣本土漢人土生土長的「土生仔」角色！在劇情中他飾演「水仔」一角，夾雜於閩南、客家、山地、外來等族群中斡旋，曾為了求生存而不惜學狗叫，甚至以「台灣欒樹」的季節變化，來詮釋台灣人的命運遭受外來的入侵而揣測多變。但他卻在得獎後，似乎即刻忘了這些台詞，而投向中國經紀公司的懷抱

反觀同是金鐘、金馬得獎的資深男演員陳慕義，因挺台愛台的立場鮮明而遭長期封殺，導致沒戲約而經濟陷入困頓。然而陳慕義「雖居陋巷、也不改其志」！他曾經說過「自己不會為了一碗飯、而委屈自己、否則心會不自由。」如此的愛國情操與精神，深受國人敬佩與支持。國內許多挺台愛國的藝人，諸如歌手陳昇等人，雖遭中國一時封殺演藝市場，卻贏得國人永遠的敬重！

相信許許多多本是吳慷仁的粉絲與筆者一樣，原本對其未來演藝事業抱持「希望」期能更上一層樓，可如今卻對其言行風格感到「失望」，或許將來會將他給「遺忘」！古人云：「錢財如糞土、名譽值千金」，知名藝人更應該以此為鑑才是。或許個人的觀點及認知各有不同，但是古今中外沒有中心思想的藝人是不會長久的，誠所謂的「英雄氣短」！時勢創造英雄，然英雄有時候也會遭時勢所滅。

（作者為公務員

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