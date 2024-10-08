自由開講》對「祖國論」的意見！

中華民國的定位及未來，高度複雜且敏感，不止在兩岸之間，也在國内不同立場的國民之間。（美聯社）

◎李文忠

總統國慶晚會「祖國論」的講話，直接清楚表達國家的立場，沒想到國台辦還沒跳脚，泛藍某些立委、名嘴先跳出來表態給國台辦看了，再一次證實台灣社會特別是深綠的憂慮。

中華民國的定位及未來，高度複雜且敏感，不止在兩岸之間，也在國内不同立場的國民之間。我們的基本立場應該是：

請繼續往下閱讀...

一、兩岸是制度及生活方式之爭，即是自由、民主與法治對抗極權與專制。

但每一個國民的言論自由和政治信仰應被保護，也沒有人必須為他（她）的出身抱歉。

二、我們的敵人是中共霸權侵凌。

但我們不敵視中國，相反地我們要友善中國人民，學習中華文化，促進互相的往來及理解。

接下來看民意的趨勢：

賴總統當選得票率40.05%，就職後滿意度5成或以上；藍營基本與綠營均近4成，白營2成多最近掉到1成多；藍營民調支持度20幾趴，白營10幾趴，約略等於或低於綠營民調支持度；支持中華民國或台灣是主權獨立的國家約8成，支持統一約十幾趴；認為自己是台灣人的6成，認為自己是中國人的低於5%，双重認同近2成。

這些民調資料透露幾個訊息：1、台派不一定都支持民進黨，視經濟和分配、價值議題及政府施政表現、在野黨攻防而定。2、泛藍支持者多數不是统派，他（她）們的民意代表及名嘴有太多在地協力者及罔顧事實、價值及立場瞎挺中共、扯台灣後腿者，泛藍支持者為什麼視而不見跟隨，這是另一個有點複雜的問題，改天詳論。

這裡要提醒的是，認中華人民共和國為「祖國」的只有上述在地協力者及沒有臉皮的統派，是少數中的少數，不要劃錯版圖。至於赴中藝人幾乎都是市場的考慮及對岸統戰需要的要求，從容處理即可。

孔子說：文武之道一張一弛也。張的就是前面開宗明義講的基本立場，弛的就是但書講的理解，敬供参考。

（作者為前立委）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法