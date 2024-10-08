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自由開講》對「祖國論」的意見！

2024/10/08 11:20

中華民國的定位及未來，高度複雜且敏感，不止在兩岸之間，也在國内不同立場的國民之間。（美聯社）中華民國的定位及未來，高度複雜且敏感，不止在兩岸之間，也在國内不同立場的國民之間。（美聯社）

◎李文忠

總統國慶晚會「祖國論」的講話，直接清楚表達國家的立場，沒想到國台辦還沒跳脚，泛藍某些立委、名嘴先跳出來表態給國台辦看了，再一次證實台灣社會特別是深綠的憂慮。

中華民國的定位及未來，高度複雜且敏感，不止在兩岸之間，也在國内不同立場的國民之間。我們的基本立場應該是：

一、兩岸是制度及生活方式之爭，即是自由、民主與法治對抗極權與專制。

但每一個國民的言論自由和政治信仰應被保護，也沒有人必須為他（她）的出身抱歉。

二、我們的敵人是中共霸權侵凌。

但我們不敵視中國，相反地我們要友善中國人民，學習中華文化，促進互相的往來及理解。

接下來看民意的趨勢：

賴總統當選得票率40.05%，就職後滿意度5成或以上；藍營基本與綠營均近4成，白營2成多最近掉到1成多；藍營民調支持度20幾趴，白營10幾趴，約略等於或低於綠營民調支持度；支持中華民國或台灣是主權獨立的國家約8成，支持統一約十幾趴；認為自己是台灣人的6成，認為自己是中國人的低於5%，双重認同近2成。

這些民調資料透露幾個訊息：1、台派不一定都支持民進黨，視經濟和分配、價值議題及政府施政表現、在野黨攻防而定。2、泛藍支持者多數不是统派，他（她）們的民意代表及名嘴有太多在地協力者及罔顧事實價值立場瞎挺中共、扯台灣後腿者，泛藍支持者為什麼視而不見跟隨，這是另一個有點複雜的問題，改天詳論。

這裡要提醒的是，認中華人民共和國為「祖國」的只有上述在地協力者及沒有臉皮的統派，是少數中的少數，不要劃錯版圖。至於赴中藝人幾乎都是市場的考慮及對岸統戰需要的要求，從容處理即可。

孔子說：文武之道一張一弛也。張的就是前面開宗明義講的基本立場，弛的就是但書講的理解，敬供参考。

（作者為前立委）

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