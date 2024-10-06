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自由開講》別成為「鄉愿市長」

2024/10/06 11:30

◎陳智芳

面對強颱「山陀兒」的襲擊，全台22縣市宣布停班停課，這樣的決定本應是基於防災考量，確保民眾生命財產安全。然而，卻出現一些縣市，即便未在警戒區內，也加入了放假行列，結果造成了臉書上出現大量網友發文，相約去唱歌的奇特景象。

當颱風來襲，地方政府必須依據氣象預報、專業判斷和實際情勢，作出是否停班停課的決定。然而，部分縣市在未列入警報範圍也宣布放假，或許是出於萬一不放假會被指責的心態，或者是怕承擔萬一風勢變大而未提前防範的政治責任。這樣的決策看似為了保護市民，但實際上卻可能加深社會資源的浪費，並為社會帶來不必要的混亂。

特別是這次離颱風最遠的北北基桃四縣市，在颱風未進入警戒範圍仍選擇跟進放假，雖然讓許多學生及上班族賺得一天颱風假的小確幸，不過環境部長彭啓明在2019年曾說：「放一天颱風假，讓台灣整體經濟瞬間蒸發200億元，就算百貨公司、KTV等特定產業因此而生意會變好，但受惠產業所多出來的業績，絕無法平衡整體產業所付出的高額損失。」故在快樂放假的背後，我們所要共同承擔的是巨額經濟損失。

圖由左至右依序為，基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政。（資料照）圖由左至右依序為，基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政。（資料照）

由於台灣地形關係，遇到強烈颱風這等大型天然災害時，有提前預防及避難的必要，但颱風要到2日深夜之後甚至是3日才會影響到北部，北北基桃卻做出停班停課的決定，美其名是預先防範，實則是為了討好市民而選擇放假。

地方縣市首長在面對颱風這類天然災害時，在颱風假及經濟損失之間左右為難，但應該要有勇氣在數據不足以支撐放假決策時做出合理選擇，而不是因政治壓力或社會輿論而隨波逐流、為了避免指責而進行「保守性決策」。唯有如此，才能展現出真正負責任的領導風範，避免淪為「鄉愿市長」，讓民眾對政府的防災能力產生更深的信任感。

（作者為臺師大大傳所研究生

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