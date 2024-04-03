自由開講》四川信託破產事件掲露中國金融體系黑暗面

◎宮臨冬

4月1日，中共國家金融監督管理總局四川監管局公告，批准四川信託進入破產程序，引起社會廣泛關注。這背後彰顯的是中共金融監管的混亂與無能。面對四川信託早有跡象的問題，中共監管機構選擇視而不見，對於投資者的保護顯得漠不關心。而這也不禁讓人質疑，中共金融監管究竟是在默許還是漠視金融機構的不良行為？

四川信託事件始末

2014年至2016年間，四川信託發行的多個信託產品相繼爆雷，然而為掩蓋此一事實，該公司不斷推出新產品，直至2020年6月始徹底暴露問題。據報導，該公司涉嫌多項違規行為，其中包括違規開展固有貸款業務、承諾信託財產不受損失或保證最低收益等13項違法違規事實。

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最終四川信託於2020年宣告破產（未正式進入破產程序），使得眾多投資者的積蓄付之一炬。這些投資者投入了大量資金，其最低投資額高達人民幣30萬元（約120萬新台幣），投資者因此開始長期抗爭，四川信託於2023年12月25日公布了受讓方案，要求投資者被迫在四川信託正式進入破產程序前，接受20%至60%的投資損失。

據美聯社報導，一位不願透露姓名的投資者抱怨道：「我們非常焦慮，這太殘酷了，他們還給我們的錢太少了。 」投資者的絕望無助反映了中國金融體系中的普遍問題，即投資者的權益經常被置於次要位置，政府與金融機構對其漠不關心。

投資者陷入困境，遭受威脅

四川信託破產導致投資者血本無歸，其中包括8000多名投資者。不少投資者表示受到騷擾、恐嚇，甚至遭到警方拘禁，他們被禁止離開成都，甚至被威脅家人和雇主；四川商業網易博主「海底商業奇談」刊出相關文章抗議，亦遭中共網管刪除，投資者們的權益無從伸張。中共的強權手段將他們推向絕境，使他們無法獲得應有的補償與公正。

四川商業網易博主「海底商業奇談」刊出四川信託破產事件相關文章抗議，隨即遭中共網管刪除。（圖片來源：「海底商業奇談」網易號（原文已遭刪除））



中共保護投資者的謊言

儘管中共在全國人民代表大會上承諾加強對投資者的保護，但實際行動卻顯示了他們的虛偽與無能。投資者們的苦衷與訴求被置之不理，中共對於金融市場的混亂局面負有不可推卸的責任。這種權力機構的失職，將社會帶入了更加危險的境地，也暴露了中共保護投資者的謊言。

結語：切勿相信中共任何商業利多

四川信託破產事件的背後，是中共政權對金融市場的無能與腐敗。投資者的損失與困境揭示了中共對民眾權益的蔑視與暴政。反觀國內部分親中人士，仍然執迷於將臺灣經濟命脈、商業未來押寶在中國市場，置臺灣國家安全於不顧，居心叵測，唯有通過揭露中共的黑暗面，捍衛法治與公正，才能讓這樣的悲劇不在臺灣上演。

（軍事研究人員）

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