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自由開講》中國取消ECFA，臺灣將變向迎來「去中國化經濟」

2024/01/24 10:23

中國如今中止ECFA，恐怕對我國來講已不再是主要經濟威脅，反而變向的確立了我們走在與中國「經濟脫鉤」的正確道路上。（路透社）

◎林哲宇

去年中共外交部宣布，今年元旦起中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單12項石化產品關稅減讓；如今又宣布，將進一步研究中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

面對中共對我國的經濟施壓，多小企業廠商早以看出端倪，轉往東南亞市場發展，雖多多少少還是會受到影響，但相較以往「過度依賴」時期，臺灣受到中國市場的牽制已經減輕許多，可以見得「南進政策」的理想，正逐步的實踐中。

反觀中國仍以舊思維模式把持中國市場，以己身龐大經濟體優勢，拉攏需要資金的發展中國家；然而拓展「一帶一路」經濟同盟的背後，確是被迫與中共簽訂不平等條約與國家經濟崩潰，中國自始至終都是利己主義國家且更甚於西方世界，毫無憐憫之心。

中國如今中止ECFA，恐怕對我國來講已不再是主要經濟威脅，反而變向的確立了我們走在與中國「經濟脫鉤」的正確道路上，正因如此，我國政府也在慢慢探索更多東南亞市場，包括越南、泰國、印度等等，面對中國鴨霸經濟制裁行徑，我國政府應儘快擬定相關配套措施以降低企業風險，才能共體時艱化解危機。

（政大政治系學生）

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