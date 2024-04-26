晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》新國安團隊的成形：開創中求穩健外更應培養更多新血

2024/04/26 09:51

◎邱志偉

賴清德總統當選人在25日正式宣布了國安團隊人選，基於總統職權屬於外交、國防、兩岸，相關部會首長這次也特別由賴清德親自宣布。國安團隊基本上沿用蔡英文總統時期的人事，除了林佳龍是由總統府秘書長轉任外，其他人選原本就已經從事外交、國安與兩岸事務工作。不過即便如此，這次由非軍職的顧立雄出任國防部長，文人領軍是相當大的特色。但另一方面，整體內閣人事平均年齡達62.5歲，固然資深並非壞事，但是否能在民進黨第三度執政時，能培養更多新血加強世代交替，這恐怕也是許多年輕人對民進黨的疑慮。

總統當選人賴清德25日召開新任內閣、國安首長人事第六場發布會，與準國防部長顧立雄（左起）、準外交部長林佳龍、準國安會秘書長吳釗燮、準總統府秘書長潘孟安、準行政院長卓榮泰、國安局長蔡明彥、準陸委會主委邱垂正、準海基會董事長鄭文燦、準退輔會主委嚴德發台上合影。（資料照）

從陳水扁總統、蔡英文總統再到賴清德總統的時代，民進黨逐步累積起自己的國安班底。例如吳釗燮、林佳龍在陳水扁政府時期，吳釗燮擔任過陸委會主委、駐美代表；林佳龍曾任國安會諮委等職，到了蔡英文政府時期，吳釗燮進一步擔任國安會秘書長、外交部長要職，而林佳龍成為立委及台中市長、交通部長皆偏向內政工作，直到近期擔任總統府秘書長可見其多次陪同總統接見外賓，才逐漸走到外交相關崗位上，事實上過去楊進添、李大維秘書長都是外長出身，林佳龍轉任外交部長也算是另一種歷練方式。

不過我也要特別提醒外交部等相關單位，近期有許多洩密事件。包含蕭美琴返國的相關文書，再到這幾天的台捷晶片案，外交部內是否有人正在置國安於不顧，令人相當憂心。未來林部長就任後，也希望徹查相關洩密案，到底是資安問題還是有刻意為之，務必釐清。千萬不要讓部分不肖人士打擊外交士氣，損害國家利益。

但扣除兩位重量級工作者外，邱垂正則已經在蔡政府時期任職8年兩岸事務工作，我曾在政府推動港人入籍政策時，與邱準主委有較多互動，我們也都是專攻中國研究出身，對相關事務，我可以感受到他的工作熱情，對於總統交辦工作十分用心執行，未來相信也能承接好新任總統交辦的工作。特別是他有別於陳明通主委時代，已經是另一世代的兩岸事務工作者，有助於民進黨兩岸領域的年輕化，這是相當正面的布局。

至於顧立雄擔任國防部長，我則有很高的期許。以美國為例，自二戰後只有三位國防部長因為退役時間太短，獲得特別授權出任外，其餘國防部長均由文人領軍，包含出身福特汽車的麥納馬拉、國會議員轉任的錢尼都曾帶領美國打越戰、波灣戰爭，文人領軍是美國很重要的治軍精神。顧立雄先前已經擔任國安秘書長多年，經常參加軍政高層會議，不是新手，美國也有多任國防部長是法律背景出身，相信未來顧立雄接任對於文人領軍的成熟化能有所助益。

最後，我仍要強調內閣的年輕化相當重要。這次內閣平均年紀62歲，比扁政府首任唐飛內閣平均55歲、謝長廷內閣49歲，馬政府劉兆玄內閣57歲，蔡政府時林全內閣則是62歲，這次賴政府的卓內閣又仍是62.5歲，恐讓外界對民進黨年輕化的未來有所質疑。

蔡英文總統44歲接任陸委會主委，鄭麗君準副院長35歲任青輔會主委，林全前院長在扁政府時初次入閣49歲，三位後來都有很好的執政表現，賴清德用資深穩健為主的內閣人事，容易讓人在年紀上做文章。民進黨若有持續擴充人才的打算，就要讓更多年輕世代進入執政團隊歷練，固然政策熟悉專業很重要，但年輕化可以為AI內閣帶來更多互補作用，對政黨長期發展也才能朝良性、正面循環！

立法委員

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書