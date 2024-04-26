自由開講》新國安團隊的成形：開創中求穩健外更應培養更多新血

◎邱志偉

賴清德總統當選人在25日正式宣布了國安團隊人選，基於總統職權屬於外交、國防、兩岸，相關部會首長這次也特別由賴清德親自宣布。國安團隊基本上沿用蔡英文總統時期的人事，除了林佳龍是由總統府秘書長轉任外，其他人選原本就已經從事外交、國安與兩岸事務工作。不過即便如此，這次由非軍職的顧立雄出任國防部長，文人領軍是相當大的特色。但另一方面，整體內閣人事平均年齡達62.5歲，固然資深並非壞事，但是否能在民進黨第三度執政時，能培養更多新血加強世代交替，這恐怕也是許多年輕人對民進黨的疑慮。

總統當選人賴清德25日召開新任內閣、國安首長人事第六場發布會，與準國防部長顧立雄（左起）、準外交部長林佳龍、準國安會秘書長吳釗燮、準總統府秘書長潘孟安、準行政院長卓榮泰、國安局長蔡明彥、準陸委會主委邱垂正、準海基會董事長鄭文燦、準退輔會主委嚴德發台上合影。（資料照）

從陳水扁總統、蔡英文總統再到賴清德總統的時代，民進黨逐步累積起自己的國安班底。例如吳釗燮、林佳龍在陳水扁政府時期，吳釗燮擔任過陸委會主委、駐美代表；林佳龍曾任國安會諮委等職，到了蔡英文政府時期，吳釗燮進一步擔任國安會秘書長、外交部長要職，而林佳龍成為立委及台中市長、交通部長皆偏向內政工作，直到近期擔任總統府秘書長可見其多次陪同總統接見外賓，才逐漸走到外交相關崗位上，事實上過去楊進添、李大維秘書長都是外長出身，林佳龍轉任外交部長也算是另一種歷練方式。

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不過我也要特別提醒外交部等相關單位，近期有許多洩密事件。包含蕭美琴返國的相關文書，再到這幾天的台捷晶片案，外交部內是否有人正在置國安於不顧，令人相當憂心。未來林部長就任後，也希望徹查相關洩密案，到底是資安問題還是有刻意為之，務必釐清。千萬不要讓部分不肖人士打擊外交士氣，損害國家利益。

但扣除兩位重量級工作者外，邱垂正則已經在蔡政府時期任職8年兩岸事務工作，我曾在政府推動港人入籍政策時，與邱準主委有較多互動，我們也都是專攻中國研究出身，對相關事務，我可以感受到他的工作熱情，對於總統交辦工作十分用心執行，未來相信也能承接好新任總統交辦的工作。特別是他有別於陳明通主委時代，已經是另一世代的兩岸事務工作者，有助於民進黨兩岸領域的年輕化，這是相當正面的布局。

至於顧立雄擔任國防部長，我則有很高的期許。以美國為例，自二戰後只有三位國防部長因為退役時間太短，獲得特別授權出任外，其餘國防部長均由文人領軍，包含出身福特汽車的麥納馬拉、國會議員轉任的錢尼都曾帶領美國打越戰、波灣戰爭，文人領軍是美國很重要的治軍精神。顧立雄先前已經擔任國安秘書長多年，經常參加軍政高層會議，不是新手，美國也有多任國防部長是法律背景出身，相信未來顧立雄接任對於文人領軍的成熟化能有所助益。

最後，我仍要強調內閣的年輕化相當重要。這次內閣平均年紀62歲，比扁政府首任唐飛內閣平均55歲、謝長廷內閣49歲，馬政府劉兆玄內閣57歲，蔡政府時林全內閣則是62歲，這次賴政府的卓內閣又仍是62.5歲，恐讓外界對民進黨年輕化的未來有所質疑。

蔡英文總統44歲接任陸委會主委，鄭麗君準副院長35歲任青輔會主委，林全前院長在扁政府時初次入閣49歲，三位後來都有很好的執政表現，賴清德用資深穩健為主的內閣人事，容易讓人在年紀上做文章。民進黨若有持續擴充人才的打算，就要讓更多年輕世代進入執政團隊歷練，固然政策熟悉專業很重要，但年輕化可以為AI內閣帶來更多互補作用，對政黨長期發展也才能朝良性、正面循環！

（立法委員）

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