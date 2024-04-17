自由開講》「台灣國」給賴清德總統暨「行動創新AI內閣」的建議

◎陳峻涵

賴清德總統任命卓榮泰為新任行政院長並以「AI內閣」自許，有媒體人戲謔的將AI內閣說成人工智慧內閣（Artificial Intelligence），旋即，更正為原意的行動創新內閣（Active & Innovative），而這個意外插曲也催生了這篇「台灣國給賴清德總統暨『行動創新AI內閣』的建議」。

總統當選人賴清德（左）10日召開記者會，宣布新任行政院長為民進黨前主席卓榮泰（右），並提出三大期待，他將跟卓榮泰共同扛起國家新時代的責任，持續壯大台灣。（資料照）



蓋人工智慧係奠基於人類智慧，經過奈米科技的演進，成就人類智慧望塵莫及的不世之功，值此美中冷戰局勢已定，全球挺台力道日強，若AI內閣的行動與創新能注入人工智慧的元素，進而大破大立，完未竟之功，昂首闊步，成不世之業，超越原本思考的框架，必將帶領台灣人民進入全新的境界！



「台灣國」認為，台灣的根本問題是國家定位，蓋賴清德延續蔡總統的「中華民國台灣」基調而勝選，但選票流失260萬卻是殘酷的事實，坊間認為，主因是白色力量的掣肘，但也有智者表示，堅持使用「中華民國台灣」的國號更絕對是只能慘勝的關鍵因素。事實上，國際間皆以「台灣」之名稱呼我國，君不見，此前掛牌「立陶宛台灣代表處」及「索馬利蘭台灣代表處」時全民雀躍，國際共喜的美好畫面，證明「中華民國—CHINA」純屬多餘的贅字，其更嚴重阻礙了台灣與民主國家發展正常的外交關係。



加上有聯合國2758號決議文的認證，堅持「CHINA」的國號只會讓台灣陷入一中框架，若台海發生戰事則將被國際視為中國內政而無法軍援，屆時，充斥於國內的中共協力者暨親中媒體及抖音等洗腦武器更將伺機內應，瓦解人民抵抗意志，香港反送中的武力鎮壓殷鑒不遠，切莫讓今日香港成為明日台灣，因此，拋棄「中華民國」的一中框架，刻不容緩。



其次，放眼四海，各國都有以國家為名的航空公司，唯獨自稱是主權獨立的台灣國家沒有台灣航空，身為台灣總統竟搭中華（國）航空（China Airlines）出訪，荒誕滑稽，莫此為甚；另外，台灣沒有台灣郵政，沒有台灣國旗、國歌，更是令人扼腕。而以上名稱變更，純係內政範疇，皆無修法問題，想當年，阿扁總統就是一聲令下即內政清明，官箴肅然，盜匪偃旗，宵小息鼓，本辦相信，陳前總統能，賴總統也能！



接著，在司法改革方面，眾所周知，司法改革是民進黨對台灣人民的承諾，可是多年來卻原地踏步而成民怨之首。尤其扁案係政治冤案，陳前總統代台灣人民受過卻未獲無罪特赦，當局推諉卸責，令人氣結。



再來，就是有關轉型正義議題，殺人魔王蔣介石的銅像，矗立在首都供人膜拜瞻仰是台灣人的奇耻大辱，也是轉型正義的最大諷刺，而經過八年的完全執政，政府竟仍放任不理，而「台灣國」也因此五度接受外媒採訪，既感覺榮幸卻也覺得汗顏，台灣自詡為自由、民主、人權及法治的國度，蔣銅像的存在就是最大反諷。眼見二二八暨白色恐怖受難者及其後代日漸凋零，甚或含寃而终，賴總統有義務亡羊補牢，立刻落實轉型正義，還當事人最基本的公道。



另外值得一提的是在教科書方面，蓋自中國國民黨非法霸佔，強行將台灣人變成中華民國人後，台灣人已經被教科書洗腦到幾乎忘了台灣的美而只剩中華民國的好，連「馬關條約」、「開羅宣言」、「舊金山和約」等攸關台灣的歷史都未能如實編撰，其危害之深，無以復加。當務之急，就是重編重訂台灣史教科書，以導正公民教育。



最後，是憲法這部規範政府與人民契約關係的大法，現行的中華民國憲法是台灣一切内政、外交的亂源，是台灣人民生活的裹腳布，是阻礙台灣進步的擋路石，如今民進黨政府三度執政，期盼賴總統排除萬難，制訂新憲，建構台灣長治久安的基石，進而大步邁向台灣國。語重心長，期勉賴總統，莫忘民進黨綱，切記先人血淚，建國咫尺之遙，台灣人民加油！

（作者為「台灣國」理事長）

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