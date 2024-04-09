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自由開講》馬英九賣不賣台不重要？Ｔ台主持人只關心標點符號！

2024/04/09 10:10

◎陳慶坤

「台灣國」在台北車站忠孝西路、中山北路口中央大樓11樓，懸掛「馬英九賣國賊？」白色布條。TVBS政論節目《國民大會》主持人謝曜州觀察到這景象，發現背後暗藏玄機，認為布條字樣最後故意打了「？」，解讀是「想罵又怕被告，於是加問號。」他又說，當然也不能排除，可能是「有心人士」想要幫前總統馬英九問大家，一位卸任8年的元首，到底有什麼通天本領可以賣國？

圖為獨派團體「台灣國」於上月底（28日）在台北市忠孝西路與中山北路口的大樓外高掛「馬英九賣國賊？」大型布條，呼籲馬英九迷途知返，懸崖勒馬。 （台灣國提供）

為此，台灣國理事長陳峻涵隨即將問號更改為「！」驚嘆號，並稱盡管提告。「台灣獨立建國」台灣主體意識的論述或口號，在這幾年可以說逐漸趨於式微、甚至消聲匿跡。究其原因是台獨早被汙名化之後，現在成為刺激對岸、兵凶戰危的禍首；其次再加上國共兩黨內外夾殺的認知作戰，台獨非但不能說也不能做，相較於黃信介時代所言「只能做不能說」已形移勢變。導致「台獨」的台灣主體意識成為被羞辱、霸凌、揶揄的對象。謝曜州的反問正說明了這一點。

以「？」解讀是「想罵又怕被告」，就像動輒「有種就宣布台灣獨立啊！」的挑釁，宛若黑道兄弟霸凌弱勢的口語「去告啊！去啊！有種就去告啊！」令人心寒。其次反問：「一位卸任8年的元首，到底有什麼通天本領可以賣國？」馬英九有沒有賣國大家心知肚明，在戒嚴白色恐怖時期通匪叛國罪是黨國說了算的，匪諜司法死刑重判伺候。謝曜州色厲內荏的口氣也正說明，台獨主體意識已成為國共另一種方式的認知作戰，是悲苦的台灣長期被黨國宰制、思想屠毒的惡果。

台灣人包容竊取台灣的中華民國，收容與中國國民黨流亡台灣的難民，但這些占盡台灣所有資源的黨國權貴，在歷經民主自由的洗禮，內心依然是對極權主義的崇拜與嚮往，對台灣人的「鄙視」，正透過民主自由的矛盾，引共產極權中國併吞台灣已是司馬昭之心。馬英九訪中之行大張旗鼓「我要賣台」，從他的基金會執行長蕭旭岑27日駁斥，陳建仁的言論是「台獨」主張，違反中華民國憲法，「台灣不是國家，屬於中國的一部分」，正是馬英九化獨漸統的初衷。這也是台灣人為何需要追求台灣獨立，以免於被共產暴政蹂躪的核心本質問題。

馬英九拜謁南京中山陵題字「和平奮鬥振興中華」；祭黃帝陵還默認宋濤：「寶島心繫根祖，兩岸一統歷史必然」；參訪北京故宮博物院直言「去中國化」行徑都不會成功。從這些字裡行間所宣示表達的就是引中國共產黨侵略併吞台灣；明天（4月10日）二次習馬會，卑躬屈膝舔中戲碼正要上演。顯然一位卸任8年的元首，依然可以大張旗鼓賣台，很不幸，台灣主體意識已經成為被黨國餘孽羞辱、霸凌、揶揄的對象！

「台灣國」作為台灣獨立的訴求，僅是避免下一代台灣人再次受到極權主義屠殺與蹂躪，台灣228事件、香港反送中後已被併吞，歷史記憶猶新。

（「台灣國」顧問）

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