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自由開講》藍營議員游淑慧勿誤導大眾！正視「蔡瑞月舞蹈社」的「文化主體性」

2024/04/24 09:46

◎張天泰

「蔡瑞月舞蹈研究社」爭議持續延燒，國民黨議員游淑慧認為，蔡瑞月舞蹈研究社非私有財產，北市府補助1000多萬，基金會只回饋29萬，根本就是冤大頭。

然而，藍營議員游淑慧並未調查清楚便誤導大眾，因為基金會辦理蔡瑞月國際舞蹈節、文化論壇等每年支出已破千萬。另營收增加不一定是獲利，要考量成本支持、費用增加的情況。

國民黨市議員游淑慧。（資料照）

請問需要助聽器嗎？而台北市政府文化局持續聽不到蔡瑞月舞蹈社「以平等合作方式取代委託經營」的聲音，仍是官腔回應：「應由管理機關視個案需求，決定採取合適之委託經營方式，市府考量場館維運穩定性、委託程序一致性，在政策上依照《台北市市有財產委託經營管理自治條例》作為文化館舍之委託經營法源。」，但這裡的「個案需求」，是「蔡瑞月舞蹈研究社」的文化教育邏輯需求，還是「台北市政府」的資本主義商業邏輯需求？

資本主義商業邏輯正合理化入侵一切！現在「蔡瑞月舞蹈研究社」正被「台北市政府」當做商業企業化來經營辦理，只重目標導向、效率效能、甚至把人和文化教育工具化、物化，卻不理解文化和教育價值在台灣社會扮演重要角色。也忽視資本主義商業邏輯正在抹滅「人的主體性」，包含此次「蔡瑞月舞蹈研究社」爭議背後的「文化主體性」。

羅馬尼亞曾發生一個真實案件，曾有一位背負不屬於自己債務的當地工程師，在當地的羅馬尼亞電工抗爭事件中，穿著類似資本主義制度扼殺我們孩子的未來的 T–Shirt，在這件 T–Shirt 上可以看到「你們槍殺了我們，你們扼殺了孩子的未來，你們可以奪走我們的錢與生活，但不能奪走自由。」，並在羅馬尼亞國會從四樓高度跳下來表達抗議，國會後面有部分議員視若無睹，繼續做自己的事。

淑慧啊（台語）~你要成為那個羅馬尼亞的冷血議員第二嗎？

（作者為政治工作者）

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