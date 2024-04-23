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自由開講》殺人魔王怎可充當國軍統御的精神象徵？！

2024/04/23 09:41

◎陳啟濃

立法委員黃捷在立法院質詢指出，轉型正義的工程當中移除蔣介石的銅像的進度，全國竟然不到兩成。讓人啼笑皆非的是行政院的官員竟然回答，是因為國防部考量到軍中的統御問題。

立法委員黃捷（右）在立法院質詢指出，轉型正義的工程當中移除蔣介石銅像（左）的進度，全國竟然不到兩成。（資料照）

轉型正義的工程最該移除的就是罪魁禍首，用殺人魔劊子手形容蔣介石都不為過，部隊難道還用他來當作精神領袖的統御象徵嗎？台灣的軍隊早就該從「反共救國軍」轉型為「保台衛國軍」，如果連這樣的轉型都無法克盡其功，國家的軍隊又怎能同仇敵愾萬眾一心保家衛國呢。

或許有人認為蔣介石應該要觀其功與過，不該片面論斷否定他的貢獻。然而對於當年國民黨來到台灣後造成的殘害台灣同胞的歷史，每每閱讀到「基隆首當其衝的結果，是成群的台灣人足踝、手掌被貫穿鐵線，一組組的被拋入海中。」還有「青年人他們被割掉耳朵、鼻子、生殖器後再行刺殺。」這麼血淋淋殘酷的事實，很多人恐怕都無法忘卻背後的掌權者的濫權殘殺。

雖然功過很有爭議，但既然有殘殺台灣同胞的事實，就不該成為國家軍隊的領導統御的精神象徵，這不是清清楚楚的事實，有何值得爭辯。

台灣的軍隊應該要以維護自由民主的生活，守護人民的信念，激發起保衛家園的勇氣。不知道行政院官員所言，蔣介石目前還是國防部口中軍隊統御象徵的對象，然而過往的歷史卻雙手沾滿台灣人的鮮血，有何正當性理由？部隊的銅像對台灣人而言，只會是再一次的傷害，更遑論精神領袖。

（作者曾任政戰預官）

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