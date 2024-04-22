自由開講》美國不要誤判中國國民黨的企圖！

◎陳慶坤

2024年1月16日台灣大選後，美國在台協會主席羅森伯格訪台強調，美國對台灣的承諾仍舊堅若磐石。也向侯市長、柯主席和朱主席申明美國將持續與台灣政治光譜上的所有夥伴合作，無論政治立場為何，每一個台灣人的心底都是為了台灣的最佳利益著想，我們反對片面改變現狀；我們不支持台灣獨立；我們支持兩岸對話。

筆者首先表明我並非「疑美論」者，甚至自認「寧可當美國的狗，也不願意成為中國的奴隸」的信仰者；因為，一樣都在強國驅遣之下的必要之惡，至少作為民主自由制度的美國狗，比做共產極權主義的奴隸好。然而觀諸美國對台灣的承諾「仍舊堅若磐石」，但如上述「三個我們」卻是對台灣非常殘酷的政治立場。誠如4月17日自由時報《社論》〈「他們」可以統，「我們」不能獨？〉一文，道盡台灣的心酸！國共兩黨反獨促統下，羅森伯格支持兩岸對話，國民黨、民眾黨會為台灣的最佳利益著想？國民黨趨之若鶩前往中國卑躬屈膝聽訓習近平，堂而皇之到中國「有志一統」；國共更以和平與戰爭脅迫台灣，卻要台灣維持現狀，反對片面改變現狀，必須低調避談事實獨立或法理獨立。呼籲美國不要誤判中國國民黨的企圖！

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民進黨政府自蔡英文主政之後，以「維持現狀是台灣最大公約數」取信美國，美國確實也以各項措施提升台灣自我防衛，保衛台灣。然而「維持現狀」在國共合作之下不斷遭受到侵蝕、破壞。羅森柏格天真的贊成兩岸交流，顯然低估國共合作之後所帶來的危險。即使她三個月來密集訪台，也讓國民黨配合中共再度挑撥離間「疑賴論」，直言因為美方對即將上任的賴清德還不夠信任，這才來台盯場，確保兩岸衝突不會升溫？

兩岸交流在520前，國共可以說窮盡一切陰狠手段在內外形式上牽制台灣，美國還是繼續相信中國共產黨與國民黨？昨天（21日）國防部偵獲14架次共機越過海峽中線，部分距離基隆僅76公里，中國戰機從再進一步，拿望遠鏡都能看到；前空軍副司令張延廷指出，只要約4至5分鐘就可抵達總統府，我方恐會猝不及防。中共以隱蔽、欺騙和出其不意等陰險手法，對台灣採取漸次升級的侵吞戰略，拜登卻說「我不想圍堵中國，我們無意傷害中國」！？

共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

昨天《星期專論》謝蘭尼（Brahma Chellaney）〈拜登的中國政策首重外交，而非嚇阻〉一文在其結論指出：這種將「外交考量」置於嚇阻之上的做法，衍生出一個奇怪的悖論：更強大的確立大國在試圖維持現狀的同時，卻刻意姑息其擴張主義持續迅速發展的修正主義大國。換言之，美國以維持現狀牽制台灣的同時，卻讓中共行徑更加大膽進而有能力併吞台灣，一語道破這正是台灣目前面臨最大困境與危機所在。

撇開美國與中國國民黨近代的歷史恩怨，在台灣脫離兩蔣極權戒嚴統治之後，表面上的民主自由依然深陷在國民黨餘孽的操弄與宰制之下；台灣並沒有國家認同真正的共識，兩岸中國人操作「疑美論」，絕對不是無風不起浪。美國給予中國的空間，徒令其有恃無恐，華府是否依舊重申「我們的一中政策沒有改變」？

（作者為「台灣國」顧問）

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