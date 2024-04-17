社論》「他們」可以統，「我們」不能獨？

二○二一，美國撤軍阿富汗，有人散播「今日阿富汗、明日台灣」。當時蘇利文出面強調：「我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」從以哈衝突到伊朗空襲以色列，華府的支持模式殊堪台灣參考。而軍事戰線以外，還有政治戰線。兩岸纏結，國共兩黨反獨促統，且以和平或戰爭脅迫台灣。主流民意縱使期待和平，但並不認同統一是必要之惡。弔詭的是，並不代表主流民意者，卻可以堂而皇之到中國「有志一統」。而代表主流民意的維持獨立現狀，必須低調避談事實獨立或法理獨立。

君不見，馬英九、韓國瑜等，不論在其位或不在其位，皆毫不避諱其民族、國家認同，以行動致力於「中華民族的偉大復興」。陳水扁、蔡英文、賴清德，北京拒絕往來不在話下，但華府對這些「拒統」領導人物卻也有不同程度的保留。特殊的國與國關係，一邊一國，一開始就被打上問號，唯恐在台海生波。彷彿是，台灣可以追求民主，不可追求正常國家，和平或戰爭是北京的選擇，台灣只能逆來順受。直到川普、習近平交鋒，才開始有所改善。儘管如此，蔡英文依舊要謹小慎微，「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」。賴清德，也必須就任前言明「蔡規賴隨」。「台灣關係法」，正面是保證，背面是制約，制訂於蔣氏外來威權時代，早已不符台灣主權在民現狀。

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相對的，統派宛如諸法無我，自由自在。連胡會，馬習會，夏立言隨傳隨到，華府樂見有助於緩和台海緊張。中國製造台海緊張，國民黨自居有降低緊張之功，這不是狼狽為奸嗎？另一廂，國共反獨促統，儘管灰色地帶侵擾不斷，華府似乎仍是遠距冷眼旁觀。試想，馬英九們在中國的激情演出，換成賴清德們在台灣的為所當為，華府的反應如何？兩岸關係，之於華府政治學，難道存有什麼潛規則嗎？言必稱台灣是民主典範，台灣卻穿著無形的緊身衣。北京對武統台灣躍躍欲試，是被何處散發出來的氣味所誘惑？

所謂的「戰略模糊」，利弊得失，各有見解。從台灣的觀點，政策上陷台灣於險境，對策又搖擺於「美軍會防衛台灣」、「只有傻子才會亮底牌」之間，兩岸中國人操作「疑美論」，豈不是無風不起浪？北京的「一中原則」三段論，結論是「台灣是中國領土不可分割的一部分」，而美國「認知到」、「不提出異議」。至於台灣自成一國，華府未表「反對」，但明示「不支持」。「美國的一中政策」，固然不同於「北京的一中原則」，只是，美國給予中國的空間，徒令其有恃無恐。或許，習近平還想測試，武力犯台即使導致美軍介入，之後呢？華府是否依舊重申，「我們的一中政策沒有改變」？或改而「支持台灣獨立」？

尼克森時代以來，美中關係、地緣政治並非一成不變。五年多來，簡直起了質變。「聯中制蘇」轉為「中俄合作沒有上限」，中國「入世」卻以竊盜經濟、不公平貿易快速崛起，習近平執迷美國霸權走向衰落，中國被華府重新定義為戰略競爭對手，習近平不斷對周邊國家灰色地帶侵擾，中國自我證明對美國是「不友好國家」。種種全球化逆轉、冷戰捲土重來跡象，加上習近平的個人特質，顯示世界正往風險上升方向發展。在此歷史變幻之間，台灣由威權走向民主，經濟由「奇蹟」而「依附中國」，再至半導體扮演民主國家「可信賴的供應鏈」，我們的地緣角色早已脫胎換骨，安度新冠疫情堪稱分水嶺。可惜，應該要對台灣另眼相看的結論，至今還未擺脫尼克森主義的幽靈，致使民主台灣、西方世界對台政策，依舊受制於戰狼。

民主，本質上是理想主義。台灣由兩蔣威權體制而民主化，外在驅動力量主要是美國因素。至於美國的中國政策，卻採現實主義，至今仍「不尋求改變中國體制」。影響所及，民主台灣不能獨，專制中國可以統，形成專制與民主競技場之奇異景觀。美國為主的民主陣營，實應深予思考：若現實主義壓倒一切，民主台灣遭專制中國蠶食，乃至無法複製的台積電遭毀，習近平的「東升西降」執念，將加速全球性的民主退潮，並為全球經濟帶來毀滅性的災難。地緣大翻轉之際，台灣的國家定位及其槓桿作用，以新的思維來啟動，此其時矣。

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