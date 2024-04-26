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社論》北京的「太上委員會」

2024/04/26 05:30

第十一屆立法委員於二月一日就職後，政治亂象頻仍。立法院週二召開程序委員會，民進黨立委沈伯洋提出兩岸人民關係條例修正草案，將包括立委、直轄市及縣（市）議員等納入國安管制人員範圍，去中國要有限制，且須在接觸特定對象時，申報來往情形及內容。結果提案遭國民黨團封殺。新國會藍白立委合計過半，磨刀霍霍主導政治議程，對岸中共更鎖定為重點拉攏對象，試圖經由立法院對民進黨政府施壓。外部勢力蠢蠢欲動，基於自律與國安，立委修法規範民代赴中情形，這是讓人民信任國會的積極態度。但在野立委一邊急於阻擋律己法案，另又修法全面擴權且無視違憲爭議，民主政治貴在權力相互制衡，這樣的立法院，誰能夠來監督？

立法院程序委員會，僅是院會一讀前的準備程序，立委提出議案，經程序委員會列入院會報告事項，距離真正通過，仍有很長的路程。因此，法案剛入立院大門即予扼殺，「國民黨到底在怕什麼？」藍白立委聯手居多數，無論在委員會與院會，皆能通過自家版本，或否決民進黨立委版本。然而，立委提案修法將民代納入國安管制人員範圍，國民黨團在程序委員會悍然封殺，連起碼的討論空間都不給。這或看出藍委心虛，自知毫無辯解理由，只好一開始就攔阻，避免赴中「綁手綁腳」。尤其，國民黨團總召傅崐萁要率同黨立委到中國，若該法排入立院議程，外界會據此要求說明與中方往來。民進黨立委因此諷刺國民黨團，把持著程序委員會，已變成了「傅」隨組織。

立法委員以質詢官員、審查預算等監督手段，常會接觸機敏資料。例如政府推動的潛艦國造案，即發生某資深藍委外洩機密的爭議事件。立委該有的保密義務，多只能依賴自律，目前法令難實質規範。何況，在野正修法擴權，行政部門不給資料，聽證或調查未如實回答，都可用藐視國會等罪，祭出刑罰。一旦擴權成功，官員很難不就範，奉上更多的機敏資料。未雨綢繆，修法將立委納入規範，有其迫切與必要。具調查權的監察院，接觸國防外交機密，都會向陸委會提報管制人員的名單。本屆立院三黨不過半，中共正積極對藍白立委拉攏滲透。國會議員與立院人員同樣屬涉及國家安全與機密者，未提報需要列管名單，國民黨團又阻相關修法。大敵當前，寬以待己，立法者豈能讓自己成為特權階級與國安隱憂。

可議的是，馬英九先生見完中國領導人習近平後，傳話應修規範中國勢力不當介入的「反滲透法」，對中門戶要洞開，國民黨中央隨之背書，成為在野立委接下來被交辦的「中國任務」。台灣近幾次選舉頻遭中國介選攻擊，力度、廣度為世界之最，今年總統大選亦見多種樣態，包含提供資金、赴中招待、以及假民調與假訊息等，影響民主運作，前天還有新北市某里長因受中共委託，招攬地方基層赴中配合介選，被檢方依照該法起訴。所以，「反滲透法」如被削弱，民主防衛的機制，勢必遭受嚴重的侵蝕和破壞。放眼其他民主國家，例如澳洲、英國、美國、加拿大、新加坡等，為應處中國等他國勢力帶來危害，都有類似法律。甚至進一步強化這類「反滲透法」，以因應中國日益升高的滲透攻勢，亦屬多數民主國家的共通作法。與國際同步，而非放任倒退，這才是我們應該推動的修法方向。

總統當選人賴清德前天說，中國一出聲，國民黨就要修改「反滲透法」和國安相關法令的主張，不只會傷害台灣，更會對區域的穩定及和平產生影響。這番話道出我們國安隱患。中共干預台灣政局，尤其針對在野立委，愈加明目張膽。過去民進黨立委過半，未在程序委員會阻擋提案。僅比民進黨多出一席立委的國民黨，與其他在野立委聯手，卻把程序委員會當成「太上委員會」，先「過濾」議案。這若常態化，只要北京說不的，這個「太上委員會」就能扮演阻攔角色。過去幾年，加強國安與民主韌性的法案，多獲國會支持，現在，在野與中共聯手，「排除兩岸交流阻礙」。白話來說，就是讓中共勢力更方便入台。這與民主國家的加強管制防堵，背道而馳。在野陣營正利用立法院，違憲修法擴權、阻擋他黨修法、以及修法弱化民主防衛機制等，這種「把門打開」，卻百般阻撓「不讓政府顧厝」，最終就是把台灣奉送中國。希望這樣的噩夢莫要成真。

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