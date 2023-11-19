自由廣場》台灣贏得永續發展的機會

◎ 方復權

今年APEC會議前的「拜習會」，與其說美國大有斬獲，不如說台灣贏得前所未見，永續發展的機會。

首先是美中建立了元首熱線，恢復軍事溝通管道，消弭了北京自去年八月以來，不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，以切斷軍事溝通管道為報復的敵對危機。美國有線電視新聞網(CNN)甚至稱讚，這是拜登今年最大的成就，因為兩大國透過電話熱線，可以避免戰爭風險。

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其次是習近平否認「中方正計畫在2027年或2035年採取軍事行動」，還表示「根本就沒有這樣的計畫，沒有人給他說過這種計畫」，僅明確指出，中國希望和平統一台灣。當然，任何關注台海和平的地球人，聽到習說「沒有人給他說過這種計畫」這句話，絕對噴飯。

習近平的「讓步」，相信全世界所有學者專家都認同，主要是為了救中國經濟。中國面臨經濟衰退、外資抽腿、失業率高、爛尾樓遍地開花引起民怨、一帶一路資金曝險遽增等等，不得不希望世界第一大經濟體的美國適時伸出援手。習近平在會議上重申「世界容得下中美兩國」，「中美兩個大國不打交道是不行的」，就是他任內的「願景」，簡明扼要。

習近平此行送給拜登的「大禮」，還有可能是助其大選，因為美中貿易大戰，對中國強徵進口高關稅，急於挑戰現任總統拜登的前總統川普就是始作俑者。習近平乾脆順水推舟，推了拜登一把。至於其他討論的打擊毒品、管控AI、增加雙方航班與交流，不是不重要，而是石頭搬走了以後，自然水到渠成。

2035年之後，習近平已經82歲，是否仍居中國國家主席或中共領導人，目前是未知數，但給了台灣相當足夠的時間發展經濟與國防，面對未來的挑戰。近期值得注意的就是兩岸之間的ECFA是否會停止，因為習近平口中的和平統一台灣，除了封鎖國際空間，最直接的手段就是扼殺經濟。

無論如何，台灣的民主自由以及經濟發展，確實贏得國際的支持與肯定。期待大家繼續努力，創造更美好的明天。

（作者從事國際貿易）

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