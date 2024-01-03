自由開講》2024大選 凸顯共產黨的焦慮心理

◎宮臨冬

近期，隨著2024大選逼近，中國的介選行動明顯攻勢不斷，手法多樣，從文攻武嚇到威脅利誘，無所不用其極。本文將深入分析這種政治角力的背後，從中國的焦慮、對台灣的影響，到台灣社會的應對。

中國對台灣的焦慮與介選手法

中國對台灣進行介選，手法之多令人嘆為觀止。不論是地方基層官員接受中國招待，還是中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的部分產品關稅減讓，中國的介選行為無所不用其極。這樣的舉動，究竟是中國的統戰企圖，還是對台灣選舉的焦慮的體現？值得深入探討。

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近期，隨著2024大選逼近，中國的介選行動明顯攻勢不斷，手法多樣，從文攻武嚇到威脅利誘，無所不用其極。（資料照）

中國對選戰議題的焦慮

中國的焦慮主要體現在對台灣選戰的議題上。近期的熱門話題雖然與兩岸統獨無關，卻令中國感到難以介入。候選人爭議點聚焦於土地、房產等在地問題，這使得中國無法推薦並影響有利於統一的候選人。對中國而言，這樣的焦慮來自於無法左右台灣選民對於統一的態度，使得他們感到手足無措。

中國對親中候選人的焦慮

中國對其較為友善、期望的候選人的焦慮也日益增長。候選人爭議點遠離兩岸議題，使得中國所期待的「兩岸一家親」候選人難以脫穎而出。中國恨鐵不成鋼，對於台灣民眾的選擇感到不滿。這種焦慮驅使中國採取各種手段，包括恫嚇和軍事威脅，以影響台灣選舉的走向。

中國「認知作戰」對台灣媒體的影響

中國的「認知作戰」戰略在台灣媒體生態中留下深刻印記。隨著傳統媒體走向特定政治立場的傳播，這些媒體容易受制於特定政治力量，忽視事實核查，甚至傳播偏頗或錯誤的消息。中國透過創造「親中」市場，使得這些媒體在選舉期間更容易傳播中國所欲強調的「主旋律」，對台灣的言論自由和民主產生負面影響。

親中媒體的短視近利

部分台灣媒體為求生存，追求特定政治立場的觀眾，這種短視近利導致媒體成為中國「認知作戰」的工具。這使得媒體在選舉期間更容易配合中國的介選行動，傳播對台灣不利的信息，影響選民的判斷。

台灣應有的應對態度

在中國的介選行動中，台灣應保持冷靜理性，遠離不必要的焦慮。選民應意識到中國的威脅言論往往只是一種手段，而不必因此感到恐懼。媒體應保持客觀公正，不受特定政治立場影響，維護言論自由和民主。

堅持言論自由的重要性

言論自由是台灣社會的核心價值，媒體應堅持這一價值，避免成為外來勢力的工具。選民應善用資訊，理性思考，不受外來勢力的影響，保護台灣的獨立和民主。這場政治角力中，理性的態度和對民主價值的堅守是台灣最好的防線。

（中共研究人員）

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