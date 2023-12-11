自由開講》中共介選：認知作戰干預民主選舉

◎莊繼華

隨著台灣大選進入激戰階段，中共的介選手段層出不窮。今年以來，「和戰抉擇論」成為中共與其同路人炒作的主題，旨在打擊現任政府及其可能接班人，同時破壞台美合作關係；美方曾於拜習會明確警告中國切勿介入臺灣選舉，但此次選舉迄今，中共的認知作戰手段仍在持續干預。

中共的和戰宣傳

中共今年密集展開「和戰」宣傳，在不同場合提出「總統選舉是和平與戰爭兩條道路」的選擇。對於台灣選情，中共強調賴清德等人是「台獨工作者」，嘗試影響選民的選擇。然而，令人擔憂的是，國內一些政黨與總統參選人卻將矛頭指向內部，忽略了中共的挑釁行為，並且嚴重損害台美關係。

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對於台灣選情，中共強調賴清德（中）等人是「台獨工作者」，嘗試影響選民的選擇。然而，令人擔憂的是，國內一些政黨與總統參選人卻將矛頭指向內部，忽略了中共的挑釁行為，並且嚴重損害台美關係。（資料照）

中共的認知作戰特點

中共擅長利用混淆視聽的手段，以一些乍聽之下毫無威脅性的詞彙為基礎，卻將其在實質內容上重新解釋。例如，中共聲稱其在台海周邊的軍事作為是在「維護台海和平穩定」，但實際上是要排除美國的影響，使台灣在「九二共識」、「兩岸一家親」的政治框架下逐步喪失自主性。這種手法需要我們高度警惕。

台灣的應對之道

而在面對中共的挑戰時，台灣不能輕信所謂「和戰抉擇論」，否則將陷入中共的圈套。相反，我們應積極提升國防實力，加強與民主國家的合作，形成強而有力的威懾力量，以維護台海的和平穩定。只有這樣，我們才能真正追求和平，而非被動地應對中共的威脅。

中共的疑美論與台灣選舉

中共近期多次利用國際情勢進行「疑美論」的炒作，企圖將美國與台灣同盟關係切割開來；這種謠言的目的正在於離間台美關係，破壞台灣對外合作、尋求自強的機會，我們應該摒棄這些言論，並保持與美國的堅定合作，共同捍衛台灣主權。

選舉中的三方陣營

在這場選舉中，三方陣營的態度截然不同。一方主張延續現政府的保台路線，強調台美關係的重要性，並積極參與國際事務。另兩方則採取短視的作法，配合中共炒作「和戰抉擇論」，將自己綁在北京的認知框架中。對於台灣的未來，這兩種態度可能將迎來不同的結果。

總結：共譜堅韌之歌

在這場大選中，臺灣人應該保持冷靜，不被中共的認知作戰所左右。堅持自主、提升國防實力，積極參與國際合作，這才是台灣保持和平穩定的正途。只有捍衛自主，我們才能共譜堅韌的民主之歌，為台灣的安定繁榮奠定穩固的基石。

（中共研究人員）

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